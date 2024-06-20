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Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
14:11
Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Bana Masal Anlatma filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. 2015 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Bana Masal Anlatma film hakkında merak edilenler…