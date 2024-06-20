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Haberler Yaşam Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?
Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:11

Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV'de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Bana Masal Anlatma filmi bu akşam Star Tv'de yayında olması sebebiyle gündemde. Başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Devrim Yakut, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Burak Aksak oturuyor. 2015 yılında vizyona giren yerli yapım izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak. Komedi türündeki Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları, konusu, araştırılıyor. Peki, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Bana Masal Anlatma film hakkında merak edilenler…

Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları ve konusuyla araştırılıyor. Kadrosunda birçok ünlü ismi buluşturan komedi türündeki film için araştırmalar başladı. Yönetmenliğini ve senaristliği Burak Aksak üstlendiği film bu akşam TV'de yayınlanacak. Peki, Bana Masal Anlatma filmi nerede çekildi, konusu ne? İşte, tüm merak edilenler…

Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

BANA MASAL ANLATMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Rıza kahraman olmak ister, Ayperi ise kahramanını bulmak!" Suriçili dolmuş şoförü Rıza (Fatih Artman),doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin gözbebeği olan bir gençtir. Rıza'ya bildiği her şeyi unutturup ezber bozduran ise Ayperi (Hande Doğandemir) olacaktır. "Bana Masal Anlatma" sıradan bir mahallede, eskimeyen dostlukların kanatları altındaki iki gencin hikayesi! Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda şeytanın bacağını kıramamış, çekingen dolmuş şoförü Rıza. Kız ise, elini attığı her şeyi değiştirip güzelleştiren masal kahramanı, hayran olunası Ayperi…

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Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

BANA MASAL ANLATMA NEREDE ÇEKİLDİ?
Bana Masal Anlatma, İstanbul'un henüz el değmemiş eski havasını yaşayan bir semti Suriçi'nde çekildi.

Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

BANA MASAL ANLATMA OYUNCULARI KİMLER?
Burak Aksak'ın senaryosuna ve yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerini yine televizyon ekranlarından aşinası olduğumuz Hande Doğandemir ve Fatih Artman paylaşıyor.

Bana Masal Anlatma filmi konusu ve oyuncuları gündemde: Bu akşam TV’de! Bana Masal Anlatma filmi oyuncuları kimler, konusu ne?

OYUNCU KADROSU
Fatih Artman
Hande Doğandemir
Devrim Yakut
Tarık Ünlüoğlu
Cengiz Bozkurt
Erdal Tosun
Berat Yenilmez
Sadi Celil Cengiz
Cihan Ercan
Burcu Biricik
Ercan Yazgan
Ani İpekkaya

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