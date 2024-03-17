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Haberler Yaşam Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak'ın da numarasını kopyalamışlardı
Giriş Tarihi: 17.03.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 06:35

Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak'ın da numarasını kopyalamışlardı

Telefonda kendisini bankacı olarak tanıtan kişiye inanıp kişisel bilgilerini veren işadamı, 4.5 milyon lira dolandırıldı. İşadamının banka hesabından parayı çeken 4 şüpheli tutuklandı. Aynı yöntemi kullanan bir başka dolandırıcılar ise geçtiğimiz günlerde iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını banka numarasına benziyor diye kopyalamışlardı.

Yunus Emre KAVAK
Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak’ın da numarasını kopyalamışlardı

Bayrampaşa'da ikamet eden iş adamı S.A.'yı 12 Mart günü banka numarasına benzeyen bir numara aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve iş adamına 'hesaplarınızın güvenliği için birkaç işlem yapmamız gerekiyor' dedi.

Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak’ın da numarasını kopyalamışlardı

Kişisel bilgileri ve özel banka bilgilerine eriştikleri iş adamının hesabından tam 4 milyon 500 bin lirayı farklı hesaplara transfer ettiler. Dolandırıcıların ağına düşen iş adamı hemen durumu polise bildirdi.

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Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak’ın da numarasını kopyalamışlardı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler banka hesaplarını kullandıran şüpheli Kazım K., Emirhan B., Ertuğrul C. ve Yakup U.'yu gözaltına aldı. Benzer suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak’ın da numarasını kopyalamışlardı

ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN DA NUMARASINI KOPYALAMIŞLARDI

Öte yandan son zamanlarda banka numarasına benzeyen telefon numaralarının kopyalanarak yapıldığı bu dolandırıcılık yönteminde ünlü iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın da telefon numarası kopyalanmıştı.

Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak’ın da numarasını kopyalamışlardı

Albayrak'ın banka numarasına benzeyen numarası ile aradıkları vatandaşları dolandırmışlardı.

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