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Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak'ın da numarasını kopyalamışlardı
Giriş Tarihi: 17.03.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
06:35
Bankacı sandı, 4.5 milyon kaptırdı! Abdurrahim Albayrak'ın da numarasını kopyalamışlardı
Telefonda kendisini bankacı olarak tanıtan kişiye inanıp kişisel bilgilerini veren işadamı, 4.5 milyon lira dolandırıldı. İşadamının banka hesabından parayı çeken 4 şüpheli tutuklandı. Aynı yöntemi kullanan bir başka dolandırıcılar ise geçtiğimiz günlerde iş adamı Abdurrahim Albayrak'ın telefon numarasını banka numarasına benziyor diye kopyalamışlardı.