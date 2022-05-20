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Haberler Yaşam FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:35

FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

19 Mayıs resmi tatili sonrası milyonlarca vatandaş gözünü banka çalışma saatleri ve detaylara çevirdi. Geçtiğimiz gün Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla kamudan özel sektöre birçok kurum hizmete ara vermişti. Bu noktada ise bugün sabah saatlerinden itibaren "Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Halkbank ve diğer tüm bankalar bugün hizmete kaldığı yerden devam edecek. Peki, 20 Mayıs 2022 Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri ile saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte öğle arası saati ile merak edilen tüm detaylar...

FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Banka çalışma saatleri 20 Mayıs bugün de binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı nedeniyle banka, PTT, kargo, eczane gibi birçok kurum geçtiğimiz gün resmi tatil dolayısıyla hizmete ara vermişti. Şimdilerde ise "Bugün bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, bankalar açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı ile çalışma saatleri gibi tüm detaylar...

FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BUGÜN BANKALAR, KARGO ŞİRKETLERİ, PTT AÇIK MI?

19 Mayıs Perşembe günü ise resmi tatil olması dolayısıyla banka ve diğer birçok kurum hizmete ara vermişti. 20 Mayıs Cuma ise yurt genelinde banka ve kargo şirketleri dahil hizmet devam edecek.

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FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargolar genel olarak 08.30 – 18.00 saatleri arasında hizmete veriyor. Daha doğru bilgi için kargo şirketlerinin müşteri hizmetlerinden bilgi alabilirsiniz...

FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.

FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri, 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor. 12.30'da öğle arası veren PTT, 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır.

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