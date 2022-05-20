Haberler Yaşam FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 20.05.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 09:35

FLAŞ! Bankalar açık mı, kapalı mı? 20 Mayıs 2022 Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor?

19 Mayıs resmi tatili sonrası milyonlarca vatandaş gözünü banka çalışma saatleri ve detaylara çevirdi. Geçtiğimiz gün Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı dolayısıyla kamudan özel sektöre birçok kurum hizmete ara vermişti. Bu noktada ise bugün sabah saatlerinden itibaren "Bugün banka, PTT ve kargolar çalışıyor mu, bankalar açık mı, kapalı mı, saat kaçta açılıyor ve kapanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti, Vakıfbank, Halkbank ve diğer tüm bankalar bugün hizmete kaldığı yerden devam edecek. Peki, 20 Mayıs 2022 Bugün bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri ile saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte öğle arası saati ile merak edilen tüm detaylar...