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Haberler Yaşam İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:54

İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!

Baraj doluluk oranları 23 Temmuz itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Oldukça sıcak günler yaşayan Megakentte su seviyesi takip ediliyor. İstanbul barajlarında son durum ile mevsimler özelinde değişimler araştırılıyor. Terkos, Ömerli, Elmalı gibi barajlar başta olmak üzere pek çok kaynakta araştırmalar hız kazandı. İşte, güncel İSKİ baraj doluluk oranları...

İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!

Baraj doluluk oranları 23 Temmuz 2024 verileri yüksek sıcaklığın ardından takip edilmeye başladı. İSKİ ile İstanbul barajlarında son durum araştırılıyor. Güncel verilerle birlikte su seviyesini korumaya yönelik tavsiyeler de dikkate alınıyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı...

İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

İSKİ baraj doluluk oranı yüksek sıcaklıkların ardından gündemde. 23 Temmuz itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 61,03 oranında dolu.

İşte, güncel veriler:

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İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Alibey: 29,98

Büyükçekmece: 57,67

Darlık: 62,41

Elmalı: 63,6

İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!

Istrancalar: 38,52

Kazandere: 33,51

Pabuçdere: 43,48

İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!

Sazlıdere: 54,4

Terkos: 74,07

Ömerli: 67,42

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