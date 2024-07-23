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İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:54
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:54
İstanbul Baraj Doluluk Oranı 23 Temmuz 2024 | İSKİ ile su seviyesinde son durum: Baraj doluluk oranları güncellendi!
Baraj doluluk oranları 23 Temmuz itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Oldukça sıcak günler yaşayan Megakentte su seviyesi takip ediliyor. İstanbul barajlarında son durum ile mevsimler özelinde değişimler araştırılıyor. Terkos, Ömerli, Elmalı gibi barajlar başta olmak üzere pek çok kaynakta araştırmalar hız kazandı. İşte, güncel İSKİ baraj doluluk oranları...