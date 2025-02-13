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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:49 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:49

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Son dönemde megakenti etkisi altın alan yoğun kar yağışlarının ardından baraj doluluk oranları İSKİ verileriyle incelenmeye başladı. Uzun süredir seviyelerdeki düşüş dikkat çekerken son yağışlarla birlikte gözler oranlara dönmüş durumda. Alibey, Büyükçekmece, Terkos, Ömerli barajlarındaki su seviyesi kontrol ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

İstanbul barajlarında güncel doluluk oranları İSKİ verileriyle kontrol ediliyor. Son dönemde tüm İstanbul'u etkisi altına alan yağışların ardından su seviyelerindeki son durum için yaşanan artış dikkat çekti. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ baraj doluluk oranları etkili olan karla karışık yağmur sonrası izlenmeye başladı. 9 Şubat itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 59,05 dolu.

İşte, güncel veriler:

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Alibey: 46,94

Büyükçekmece: 55,87

Darlık: 56,61

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Elmalı: 100

Istrancalar: 45,18

Kazandere: 76,48

BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?

Pabuçdere: 53,95

Sazlıdere: 46,91

Terkos: 60,59

Ömerli: 66,12

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