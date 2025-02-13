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BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:49
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:49
BARAJ DOLULUK ORANLARI 13 ŞUBAT: Yağışların ardından! İSKİ verileriyle barajlarda su seviyesi yükseldi mi?
Son dönemde megakenti etkisi altın alan yoğun kar yağışlarının ardından baraj doluluk oranları İSKİ verileriyle incelenmeye başladı. Uzun süredir seviyelerdeki düşüş dikkat çekerken son yağışlarla birlikte gözler oranlara dönmüş durumda. Alibey, Büyükçekmece, Terkos, Ömerli barajlarındaki su seviyesi kontrol ediliyor. İşte, İstanbul barajlarında güncel doluluk oranı...