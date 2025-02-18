Haberler
Yaşam
İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
10:46
İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!
Kar yağışı yerini pek çok noktada sağanak yağmura bıraktı. Her gün su seviyelerinin ölçüldüğü ve kamuoyu ile paylaşıldığı Megakentte yağışların ardından güncel baraj doluluk oranları belli oldu. Yüzde 65'in üzerine çıkan genel doluluk baraj baraj takip edilebiliyor. İşte, İSKİ ile 18 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı ve detaylı grafik...