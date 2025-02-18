İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

Baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025 tarihi ile takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan detaylarda yağış sonrası değişim gözlemlenebiliyor. İstanbul'da bulunan su kaynakları bu noktada takibe alınmış durumda. İşte, güncel veriler...