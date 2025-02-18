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Haberler Yaşam İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:46 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:46

İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

Kar yağışı yerini pek çok noktada sağanak yağmura bıraktı. Her gün su seviyelerinin ölçüldüğü ve kamuoyu ile paylaşıldığı Megakentte yağışların ardından güncel baraj doluluk oranları belli oldu. Yüzde 65'in üzerine çıkan genel doluluk baraj baraj takip edilebiliyor. İşte, İSKİ ile 18 Şubat 2025 İstanbul baraj doluluk oranı ve detaylı grafik...

İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

Baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025 tarihi ile takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan detaylarda yağış sonrası değişim gözlemlenebiliyor. İstanbul'da bulunan su kaynakları bu noktada takibe alınmış durumda. İşte, güncel veriler...

İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

SAĞANAK YAĞIŞ ŞEHRİ ETKİSİ ALTINA ALDI

Geçtiğimiz haftalarda yılın ilk karını gören İstanbul'da kar yağışı yerini sağanak yağmura bıraktı. Önümüzdeki günlerde yeniden karın beklendiği Megakentte yağışların ardından genel baraj doluluk oranı %66.01.

İşte, detaylı oranlar:

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İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

BARAJ DOLULUK ORANLARI - 18 ŞUBAT 2025

Alibey: 53,69

Büyükçekmece: 63,91

Darlık: 63,18

İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

Elmalı: 94,21

Istrancalar: 100

Kazandere: 79,49

Pabuçdere: 61,31

İstanbul baraj doluluk oranları 18 Şubat 2025: Sağanak yağış ardından İSKİ verileri ile barajlarda son durum!

Sazlıdere: 50,99

Terkos: 68,91

Ömerli: 72,19

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