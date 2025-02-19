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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 13:25

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul'daki baraj doluluk oranları 19 Şubat itibarıyla güncellendi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da ise 18 Şubat'tan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Bu yağışların, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıması öngörülüyor. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlardaki son durum ne? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki güncel oranlar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 62,63 seviyesine ulaşmıştı. 19 Şubat Çarşamba gününe yağışlı havayla uyanan İstanbullular, güncel baraj doluluk oranlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bugün İstanbul'daki barajların doluluk oranı kaç oldu? İşte, ayrıntılar...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

İSKİ'nin verilerine göre, 19 Şubat 2025 Çarşamba günü itibarıyla barajların doluluk oranı yüzde 67,86 olarak kaydedildi.

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Sazlıdere Barajı 50,99

Istrancalar Barajı 100

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Darlık Barajı 63,18

Elmalı Barajı 94,21

Ömerli Barajı 72,19

BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

Terkos Barajı 68,91

Alibey Barajı 53,69

Büyükçekmece Barajı 63,91

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