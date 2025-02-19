BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), baraj doluluk oranlarını düzenli olarak paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 62,63 seviyesine ulaşmıştı. 19 Şubat Çarşamba gününe yağışlı havayla uyanan İstanbullular, güncel baraj doluluk oranlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, bugün İstanbul'daki barajların doluluk oranı kaç oldu? İşte, ayrıntılar...