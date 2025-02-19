Haberler
Yaşam
BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
13:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI 19 ŞUBAT 2025: Yağışların ardından İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul'daki baraj doluluk oranları 19 Şubat itibarıyla güncellendi. Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'da ise 18 Şubat'tan itibaren sıcaklıkların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Bu yağışların, barajlardaki su seviyesine olumlu yansıması öngörülüyor. Peki, son yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlardaki son durum ne? İşte İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarındaki güncel oranlar...