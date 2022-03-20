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Giriş Tarihi: 20.03.2022 10:47 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 10:47

Baraj Doluluk Oranları 20 Mart 2022: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum...

Baraj doluluk oranları son zamanlarda yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yakından takip ediliyor. Dünyanın susuzluk ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olması, barajlardaki son verilerin takibini oldukça önemli hale getiriyor. Özellikle İstanbul'daki kurak sonbaharın ardından baraj doluluk oranında yaşanan düşüş, vatandaşları korkutmuştu. Yaklaşık iki haftadır süren yağışların doluluk oranlarına nasıl etki ettiği gündemde. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte, İstanbul'da baraj doluluk oranları...

Baraj Doluluk Oranları 20 Mart 2022: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum...

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan şiddetli kar yağışı, baraj doluluk oranlarına olumlu yönde etki etti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40 seviyelerine kadar gerilemişti. Yüzde 80 seviyelerinden yarı yarıya oranına düşen doluluk oranı, kuraklık tehlikesini beraberinde getirmişti. Yağışların ardından iyileşen oranlar gündemde. Peki, baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte, İstanbul'da son veriler...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 MART 2022

İSKİ'nin son verilerine göre 20 Mart 2022 pazar günü itibarıyla baraj doluluk oranları şöyle:

Baraj Doluluk Oranları 20 Mart 2022: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum...

İstanbul: yüzde 87.11

Ankara: yüzde 29,23

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ömerli barajı: yüzde 90,27

Pabuçdere barajı: yüzde 95,58

Sazlıdere barajı: yüzde 60,02

Büyükçekmece barajı: yüzde 86,74

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Baraj Doluluk Oranları 20 Mart 2022: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum...

Alibey barajı: yüzde 80,08

Terkos barajı: yüzde 82,46

Kazandere barajı: yüzde 100

Elmalı barajı: yüzde 100

Darlık barajı: yüzde 95,61

Istrancalar barajı: yüzde 100

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