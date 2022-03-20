Baraj Doluluk Oranları 20 Mart 2022: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum...

Baraj doluluk oranları son zamanlarda yağan yoğun kar yağışı nedeniyle yakından takip ediliyor. Dünyanın susuzluk ve kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olması, barajlardaki son verilerin takibini oldukça önemli hale getiriyor. Özellikle İstanbul'daki kurak sonbaharın ardından baraj doluluk oranında yaşanan düşüş, vatandaşları korkutmuştu. Yaklaşık iki haftadır süren yağışların doluluk oranlarına nasıl etki ettiği gündemde. Peki, baraj doluluk oranları ne kadar oldu? İşte, İstanbul'da baraj doluluk oranları...