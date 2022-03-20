Baraj Doluluk Oranları 20 Mart 2022: İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Barajlarda son durum...

Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında etkili olan şiddetli kar yağışı, baraj doluluk oranlarına olumlu yönde etki etti. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 40 seviyelerine kadar gerilemişti. Yüzde 80 seviyelerinden yarı yarıya oranına düşen doluluk oranı, kuraklık tehlikesini beraberinde getirmişti. Yağışların ardından iyileşen oranlar gündemde. Peki, baraj doluluk oranı ne kadar oldu? İşte, İstanbul'da son veriler...



BARAJ DOLULUK ORANLARI 20 MART 2022



İSKİ'nin son verilerine göre 20 Mart 2022 pazar günü itibarıyla baraj doluluk oranları şöyle: