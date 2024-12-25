BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'daki güncel baraj doluluk yüzdelerini yayınlamaya devam ediyor. Yaşanan son yağışların ardından barajların doluluk sviyeleri vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 25 Aralık 2024 İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?