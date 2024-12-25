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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:05 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:05

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul'daki baraj doluluk oranları, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaması için büyük bir önem taşıyor. 24 Aralık'ta İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyeleri arama motorlarında mercek altına alındı. Mega kentte ikamet edenler son yağışların ardından baraj doluluk oranlarının son duurmunu öğrenmek istiyor. Peki, son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranları ne durumda, İSKİ verilerine göre 25 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'daki güncel baraj doluluk yüzdelerini yayınlamaya devam ediyor. Yaşanan son yağışların ardından barajların doluluk sviyeleri vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Peki, 25 Aralık 2024 İSKİ ile güncel baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

25 ARALIK İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul ve çevresinde yaşanan yoğun yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları gündeme geldi. 25 Aralık 2024 itibarıyla barajlarda genel doluluk oranı 31,71 olarak açıklandı.

İşte, güncel veriler...

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

Ömerli Barajı: %37,52

Darlık Barajı: %31,66

Elmalı Barajı: %76,48

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

Alibey Barajı: %17,5

Büyükçekmece Barajı: %30,94

Sazlıdere Barajı: %34,21

BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?

Terkos Barajı: %32,87

Pabuçdere Barajı: %7,37

Istrancalar Barajı: %26,56

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