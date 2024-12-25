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BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:05
BARAJ DOLULUK ORANLARI 25 ARALIK 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç, son durum ne?
İstanbul'daki baraj doluluk oranları, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaması için büyük bir önem taşıyor. 24 Aralık'ta İSKİ verilerine göre, barajlardaki su seviyeleri arama motorlarında mercek altına alındı. Mega kentte ikamet edenler son yağışların ardından baraj doluluk oranlarının son duurmunu öğrenmek istiyor. Peki, son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranları ne durumda, İSKİ verilerine göre 25 Aralık 2024 tarihinde İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde kaç?