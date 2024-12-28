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BARAJ DOLULUK ORANLARI (28 Aralık): İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
11:25
BARAJ DOLULUK ORANLARI (28 Aralık): İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri, özellikle yağışların beklenenden az ya da çok olduğu dönemlerde vatandaşlar tarafından sıkça takip ediliyor. Özellikle büyükşehirler gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, su kaynaklarındaki azalma önemli bir sorun haline gelebiliyor. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla yağışların artmasıyla birlikte, İstanbul'daki barajların doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. Peki, 28 Aralık İSKİ İstanbul'daki barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne?