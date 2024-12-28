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Haberler Yaşam BARAJ DOLULUK ORANLARI (28 Aralık): İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:25

BARAJ DOLULUK ORANLARI (28 Aralık): İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri, özellikle yağışların beklenenden az ya da çok olduğu dönemlerde vatandaşlar tarafından sıkça takip ediliyor. Özellikle büyükşehirler gibi nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde, su kaynaklarındaki azalma önemli bir sorun haline gelebiliyor. 2024 yılı Aralık ayı itibarıyla yağışların artmasıyla birlikte, İstanbul'daki barajların doluluk oranları yeniden merak konusu oldu. Peki, 28 Aralık İSKİ İstanbul'daki barajlar yüzde kaç dolu, son durum ne?

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Aralık: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

28 Aralık 2024 Cumartesi günü İSKİ baraj doluluk oranları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Son günlerde yaşanan yoğun yağışların ardından kullanılabilir su kaynaklarının doluluk yüzdeleri sorgulanıyor. İşte, 28 Aralık İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları haberin devamında...

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Aralık: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

28 ARALIK 2024 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul ve çevresinde yaşanan yoğun yağışların ardından İSKİ baraj doluluk oranları gündeme geldi. 28 Aralık 2024 tarihiyle barajlarda genel doluluk oranı 36,06 olarak açıklandı.

İşte, güncel baraj doluluk yüzdeleri...

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BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Aralık: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Sazlıdere: 86.53

Elmalı: 77.92

Kazandere: 48.49

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Aralık: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Istrancalar: 47.26

Ömerli: 38.37

Terkos: 34.23

BARAJ DOLULUK ORANLARI 28 Aralık: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç, son durum ne?

Pabuçdere: 33.88

Darlık: 32.17

Büyükçekmece: 31.95

Alibeyköy: 19.21

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