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Haberler Yaşam Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 06.01.2022 14:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 14:29

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli yapımın bu hafta ekranlara gelmeyecek olması nedeniyle konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sabah saatleriyle beraber dizinin sıkı takipçileri gözünü TRT1 yayın akışına çevirmişti. Bu noktada "6 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı yapım yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yeni bölümünü yayınlamayacak. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm için gözler TRT1 Yayın akışına çevrildi. Beğeniyle izlenen tarihi konulu yapımın bu akşam televizyon ekranlarına gelmemesi nedeniyle "6 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Birçok dizi gibi Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi de yılbaşı nedeniyle bu hafta ekranlarda yer almayacak.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BARBAROSLAR DİZİSİ VAR MI, NEDEN YOK?

Barbaroslar'ın yeni bölümü yılbaşı tatili olması sebebi ile ekrana gelmeyecek. Dizinin 16. bölümünün 13 Ocak Perşembe günü izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

6 Ocak 2022 TRT 1 Yayın Akışı

05:15 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Mahrem (Altyazılı)
22:00 Yabancı Sinema "Görevimiz Tehlike 3" (Altyazılı)

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BARBAROSLAR'DA NELER OLUYOR?

Rodos Şövalyelerine karşı giriştikleri cenkte büyük bir zafer kazanan Oruç, İshak ve Hızır Reis, esir düşen İlyas'ı ve Habeşli şehitlerin intikamını almayı başarmıştı. Venedik konseyi üyesi Leonardo Barbarigo ve Antuan'ı esir alan Barbaros kardeşler, Venedik ile kurduğu ittifak sayesinde Hristiyan birliğini oluşturmayı planlayan Pietro'yu nasıl engelleyecektir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Meryem düşmanı Pietro'nun, çocukken koparıldığı ağabeyi Umberto olduğunu anlamış ve hasretle sarılmışlardı. Meryem manevi babası Derviş'in mi, ağabeyinin yanında mı kalacaktır? Hızır ile Meryem'in yolları ayrılacak mıdır?
Şahbaz, Oruç'a bir suikast düzenlemiş, ardından peşine düşen Isabel'i atlatmayı başarmış ve ona kardeşinin kanının bulaştığı bir hançerle gözdağı vermişti. Isabel izini dahi bulamadığı kardeşini kurtarabilecek midir? Oruç suikastta bir dahli olduğunu düşündüğü Şahbaz'ı hana kapatmıştı. Ona nasıl bir ceza verecektir?

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Karabay, kendisini Memlük Sultanının gözünde küçük düşüren Oruç'tan intikamını nasıl alacaktır? Hüma, atölyesinde çalıştırmak üzere sözleştiği işçilerin Firuze tarafından alıkonmasına nasıl bir karşılık verecektir?
Piri Reis ve Hızır'ın tetkikleri sonucunda Kalimnos fethi için Midilli'de kurulacak olan tersanenin çalışmaları nasıl devam edecektir? Onları engellemek ve Midilli'yi almak isteyen Pietro'nun yeni hamlesi ne olacaktır? Barbaros Kardeşleri, Kalimnos başta olmak üzere Akdeniz'in tüm adalarının fetih sürecinde neler beklemektedir

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