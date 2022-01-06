Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu? 6 Ocak 2022 TRT1 Yayın akışı ile Barbaroslar neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli yapımın bu hafta ekranlara gelmeyecek olması nedeniyle konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Sabah saatleriyle beraber dizinin sıkı takipçileri gözünü TRT1 yayın akışına çevirmişti. Bu noktada "6 Ocak 2022 TRT1 yayın akışı ile Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin yer aldığı yapım yılbaşı tatili nedeniyle bu hafta yeni bölümünü yayınlamayacak. Peki, Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…