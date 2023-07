BARBIE'YI KİM OYNUYOR?

21 Temmuz 2023 tarihinde vizyona girecek olan, Greta Gerwig'in yönetmenliğini yaptığı filmde Barbie'yi Margot Robbie canlandırıyor.

Margot Robbie, 2 Temmuz 1990 tarihinde Avusturalya, Queensland eyaleti Gold Coast şehrinde doğmuştur. Gold Coast'da büyüdü. Somerset Kolejinden 2007 yılında mezun oldu. Oyuncu olmak için Melbourne taşındı.

2007 yılından bu yana profesyonel oyunculuk yapmaktadır. Ayrıca reklamlarda da oynamaktadır.

Haziran 2008 tarihinde Avusturalya'da televizyonlarda yayınlanan Neighbours isimli operadaki Donna Freedman karakteriyle tanınmıştır. Operadaki rolüyle birlikte iki kez Logie Ödüllerine aday gösterilmiştir.

2011 yılında Hollywood'da transfer oldu. Los Angeles'a geldikten sonra,Charlie'nin Melekleri seri dizisinin seçmelerine katıldı. Ve o yıl "Pan Am" dizisinde rol aldı. Ardından çekimlerine 2012 ykomedi filmi "Zamanda Aşk (About Time)"da oynadı.

2011 yılında ABC kanallarında yayınlanan Pan Am dizinde Laura Cameron karakterini oynadı. 2013 yılında Para Avcısı (The Wolf Of Wall Street) filminde başrolde Leonardo Di Caprio ile oynadı.