Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İl il imsakiye, sahur ve iftar vakti ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı takvimle illere özel iftar ve sahur saatlerini paylaştı. Peki, Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? Bartın iftar vakti 2025;