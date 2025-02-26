Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

BARTIN'DA İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)
Bartın İftar Vakti: 18:47
Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:53
Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)
Bartın İftar Vakti: : 18:49
Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:52
Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)
Bartın İftar Vakti: : 18:50
Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:50
Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)
Bartın İftar Vakti: : 18:51
Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:49
Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)
Bartın İftar Vakti: : 18:52
Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:47
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