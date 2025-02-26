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Haberler Yaşam Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 26.02.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2025 11:37

Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

11 ayın sultanı Ramazan ayı için artık sayılı günler kaldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılı için sahur vakti ve iftar saati gibi bilgileri web sitesi üzerinden yayınladı. Bu mübarek ayı oruç ve ibadetlerle geçirecek olan Müslümanlar her sene olduğu gibi bu yıl da imsakiye takvimine sabah.com.tr üzerinden ulaşabilecek. Peki, Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? İşte Bartın iftar vakti 2025

Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Mübarek Ramazan ayı bu yıl 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. İl il imsakiye, sahur ve iftar vakti ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı takvimle illere özel iftar ve sahur saatlerini paylaştı. Peki, Bartın İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta? Bartın iftar vakti 2025;

Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BARTIN İMSAKİYE: BARTIN İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı için il il iftar saati ve imsakiye takvimini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte Diyanet'in yayınladığı takvimle birlikte Bartın imsakiye, iftar vakti ve sahur saati 2025;

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Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BARTIN'DA İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi)

Bartın İftar Vakti: 18:47

Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:53

Ramazan ayının 2. günü (2 Mart Pazar)

Bartın İftar Vakti: : 18:49

Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:52

Ramazan ayının 3. günü (3 Mart Pazartesi)

Bartın İftar Vakti: : 18:50

Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:50

Ramazan ayının 4. günü (4 Mart Salı)

Bartın İftar Vakti: : 18:51

Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:49

Ramazan ayının 5. günü (5 Mart Çarşamba)

Bartın İftar Vakti: : 18:52

Bartın Sahur (İmsak) Vakti: 05:47

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Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

BARTIN'DA İLK TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak.

Ramazan ayında Bartın'da teravih namazı vakitleri şöyle;

1 Mart Cumartesi: 20:07

2 Mart Pazar: 20:08

3 Mart Pazartesi: 20:10

4 Mart Salı: 20:11

5 Mart Çarşamba: 20:12

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Bartın iftar vakti 2025: Bartın İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR, NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?

Arefe Günü: 29 Mart Cumartesi 2025

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 30 Mart Pazar 2025

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 31 Mart Pazartesi 2025

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 1 Nisan Salı 2025

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