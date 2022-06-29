Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:27

Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batı Karadeniz'de bulunan Bartın, denize kıyısı olan yemyeşil bir şehirdir. Karadeniz iklim kuşağında yer aldığı için yağışlı ve ılıman bir havaya sahiptir. Bartın, tarihi ve kültürel anlamda birçok değer kazanmasına neden olan medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bunların haricinde, doğal güzelliklerini koruyan Bartın mesire alanları, bitki ve ağaç çeşitliliği bakımından zengindir. Bartın piknik yerleri, şehrin coğrafi yapısını yakından görmek isteyenlere yönelik doğal ortamlardır. Bartın piknik alanları nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…

Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Gaska Kavmi'nden bu yana, pek çok medeniyet Bartın'ı ele geçirmiştir. Bunlar arasında, Krigen Kavmi, Kokon, Henet, Paflagonyalılar, Doğu Roma İmparatorluğu, Selçuklular, Candaroğlu Beyliği ve en son Osmanlı Devleti'nin bulunur. Bartın Kent Müzesi, Amasra Kalesi, Güzelcehisar Kalesi, Kuşkayası Yol Anıtı, Amasra Antik Tiyatro, Cenova Şatosu, Küçük Kilise, Tarihi Çekiciler Çarşısı ve birçok yer, ilin kültürel zenginliğini anlamak açısından ziyaret edilmesi gereken yerlerdir.

Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bartın topraklarının büyük çoğunluğunu, dağlar ve akarsular oluşturur. Doğasını yakından görmek için ise, Bartın mesire alanları en iyi seçenektir. Bartın piknik yerleri, serin yaz aylarında mutlaka ziyaret edilmelidir. İşte Bartın piknik alanları hakkında merak edilenler…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Bartın Piknik ve Mesire Alanları Özellikleri Nelerdir?

Küre Dağları ile ünlü Bartın'ın belli başlı mesire alanları aşağıda verilmiştir.

1.Balamba Tabiat Parkı

Orman içindeki bu mesire alanında, yemyeşil bir alan, yürüyüş yolları, çardaklar ve banklar bulunur.

Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Çağlayan Piknik Alanı

Gölün hemen yanında yer alan bu piknik alanında, çocuk oyun alanı, çardaklar, yürüyüş yolları ve bütünüyle doğal bir ortam vardır.

4.Çakraz Seyir Tepesi

Etkileyici Karadeniz manzarası ile farklı bir mesire alanı olan Çakraz Seyir Tepesi, birçok kişinin ilgisini çeken mesire yerlerindendir. Ziyaretçilerin rahatça piknik yapmasını sağlayan oturma alanları, hamak keyfi sunan ağaçları, temiz havası ve muhteşem doğası ile gitmekten pişman olunmayacak bir alandır.

Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Abdipaşa Belediyesi Mesire Alanı

Ağaçlık bir alandan oluşan bu mesire alanı içinde çocuk parkı, wc, çeşme, yürüyüş yolları, çardaklar ve oturma alanları vardır.

6.Küre Dağları Milli Parkı

Kastamonu'da bulunan bu park, yakınlığı dolayısıyla Bartın'dan da birçok ziyaretçi ağırlar. Eşi benzeri olmayan güzelliğe sahip Küre Dağları'nı keşfetmeyi sağlayan asma köprüsü, yürüyüş yolu, at çiftliği, şelalesi ve çayı ile muhteşem bir görsel şölen sunar.

SON DAKİKA