Haberler Yaşam Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Giriş Tarihi: 29.06.2022 16:01 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:27

Bartın Piknik Alanları 2023 - Bartın'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batı Karadeniz'de bulunan Bartın, denize kıyısı olan yemyeşil bir şehirdir. Karadeniz iklim kuşağında yer aldığı için yağışlı ve ılıman bir havaya sahiptir. Bartın, tarihi ve kültürel anlamda birçok değer kazanmasına neden olan medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bunların haricinde, doğal güzelliklerini koruyan Bartın mesire alanları, bitki ve ağaç çeşitliliği bakımından zengindir. Bartın piknik yerleri, şehrin coğrafi yapısını yakından görmek isteyenlere yönelik doğal ortamlardır. Bartın piknik alanları nerelerdir diye merak edenler için işte cevabı…