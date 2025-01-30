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Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:07 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:07

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başka Bir Gün, bugün itibariyle ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Dram ve gizem türündeki dizi, başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin etkileyici performanslarıyla dikkat çekecek. Mola, dizide Nehir Alsoy karakterine hayat verirken, Bademci ise Serdar Alsoy rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle!

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!

Başka Bir Gün, her bölümde gerilim ve dram dolu sahnelerle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye aday bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizinin ilk bölümünde, Nehir ve Serdar'ın hayatını alt üst eden olaylar ve yaşadıkları duygusal fırtınalar, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak. ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün, bugünden itibaren her hafta ekranlarda olacak ve izleyicilere sürükleyici bir hikaye sunmaya devam edecek.İşte, Başka Bir Gün 1. bölüm izle!

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE!

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün ilk bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de başlıyor!

Dizinin ilk bölümü için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz;

https://www.atv.com.tr/baska-bir-gun

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BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır.

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!

Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur.

BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!

Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

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