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BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!
Giriş Tarihi: 30.01.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
19:07
BAŞKA BİR GÜN 1. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA! ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle, full, HD!
ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Başka Bir Gün, bugün itibariyle ilk bölümüyle yayın hayatına başlıyor. Dram ve gizem türündeki dizi, başrol oyuncuları Ezgi Mola ve Salih Bademci'nin etkileyici performanslarıyla dikkat çekecek. Mola, dizide Nehir Alsoy karakterine hayat verirken, Bademci ise Serdar Alsoy rolünde izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte, ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün ilk bölüm izle!