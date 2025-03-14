BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da… Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.