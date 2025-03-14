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Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:26 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 00:29

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün son olarak 7. Bölümüyle ekrana geldi. Son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanına odaklandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Şükran Ovalı ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizide "Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ATV Başka Bir Gün 8. bölüm fragmanı detayları…

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Başka Bir Gün ekrana gelen son bölümünün hemen ardından yeni bölüm fragmanıyla gündeme geldi Sevilen yapımın son bölümünde Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istemişti… Peki, Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler olacak? İşte, detaylar…

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz:

BAŞKA BİR GÜN FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ!

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BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BAŞKA BİR GÜN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur. Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler. Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır. Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar.

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da… Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?