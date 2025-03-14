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BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.03.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
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BAŞKA BİR GÜN 8. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! ATV Başka Bir Gün yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ATV'nin sevilen dizisi Başka Bir Gün son olarak 7. Bölümüyle ekrana geldi. Son bölümün ardından dizinin sevenleri yeni bölüm fragmanına odaklandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Şükran Ovalı ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizide "Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna yanıt arıyor. İşte, ATV Başka Bir Gün 8. bölüm fragmanı detayları…