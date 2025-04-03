Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde
Giriş Tarihi: 03.04.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 19:20

Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde

ATV ekranlarında her hafta perşembe günü ekranlara gelen Başka Bir Gün bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Ezgi Mola, Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı yapımda 10. bölüm bekleniyor. Bayram tatili ve maç yayınları nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Peki; 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?

Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde

Başka Bir Gün bu akşam var mı, yayınlanacak mı merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar ATV yayın akışı ile hız kazandı. Dizinin takipçileri ekran başında dizi saatini kontrol ediyor. Peki, Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde

BAŞKA BİR GÜN BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

ATV ekranlarında her perşembe günü ekranlara gelen Başka Bir Gün 10. bölüm ile bugün ekranlarda olmayacak.

Dizi saatinde Beşiktaş-Göztepe maçı ekranlara gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde

ATV YAYIN AKIŞI 3 NİSAN 2025

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 Atv Ana Haber

19:45 Kupa Günlüğü

20:30 Beşiktaş-Göztepe

22:40 Başka Bir Gün

01:40 Bir Gece Masalı

04:30 Hercai

Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde

BAŞKA BİR GÜN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başka Bir Gün yeni bölümün haftaya yani 10 Nisan tarihinde ekranlara gelmesi bekleniyor.

Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde

BAŞKA BİR GÜN SON BÖLÜM ÖZETİ

Nehir'in, Serdar'ı Suzan ile birlikte otel odasında görmesi Serdar'a yeniden güvenebilme ihtimalini sorgulamasına neden olur. Serdar bu görüşmenin, Suzan'a olan borcuyla ilgili olduğunu söyler. Fakat Nehir'in içindeki kuşkular silinmez. Bu sırada Deniz'in kayıp olduğunu öğrenirler.