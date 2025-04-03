Haberler
Yaşam
Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde
Giriş Tarihi: 03.04.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
19:20
Başka Bir Gün yeni bölüm bu akşam var mı yok mu? 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün 10. bölüm gündemde
ATV ekranlarında her hafta perşembe günü ekranlara gelen Başka Bir Gün bu akşam var mı yok mu merak ediliyor. Ezgi Mola, Salih Bademci gibi isimlerin yer aldığı yapımda 10. bölüm bekleniyor. Bayram tatili ve maç yayınları nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Peki; 3 Nisan ATV yayın akışı ile Başka Bir Gün yeni bölüm ne zaman, bu hafta yayınlanacak mı?