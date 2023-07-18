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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani'ye Togg sürprizi
Giriş Tarihi: 18.07.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 19:45

Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani'ye Togg sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da resmi törenle karşılandı. Başkan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye Türkiye'nin ilk yerli otomobili Togg'u hediye etti.

Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani’ye Togg sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani tarafından resmi törenle karşılandı.

Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani’ye Togg sürprizi

İki ülke marşlarının okunduğu törende Erdoğan, karşılama kıtasını selamladı.

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Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani’ye Togg sürprizi

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Erdoğan ve Al Sani, törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, görüşme esnasında Başkan Erdoğan'a, Katar'da gerçekleştirilen FIFA 2022 Dünya Kupası finalinde oynanan ve Arjantinli futbolcu Messi'nin imzaladığı topu gösterdi.

Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani’ye Togg sürprizi

Başkan Erdoğan görüşmelerinin ardından Al Thani tarafından onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

Başkan Erdoğan’dan Katar Şeyhi Al Sani’ye Togg sürprizi

Görüşmede, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi, ekonomi ve yatırım alanlarındaki projeler başta olmak üzere çeşitli sektörlerde mevcut işbirliğinin daha da ilerletilebilmesi için yapılacak çalışmaların ele alınması ayrıca küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir alışverişi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

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