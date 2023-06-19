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Haberler Yaşam Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi
Giriş Tarihi: 19.06.2023 21:54 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 22:02

Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

Başkent'te etkili olan sağanak yağışlar yine hayatı durma noktasına getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin mazgalları ve rögarları temizlememesi, bazı mazgalların üzerine asfalt atması yüzünden cadde ve sokaklarda yine su taşkınları yaşandı. Yaşanan taşkınlar sonrası araçlar yollarda kalırken birçok iş yeri sular altında kaldı. Yağışın etkili olduğu Yükseltepe'de ise araç içerisinde mahsur kalan bir vatandaş zor kurtarıldı. Her yağmur sonrası çile çeken Ankaralılar Yavaş'a tepki gösterdi.

TOLGA ÖZLÜ
Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağışların ardından kentin birçok noktasında cadde ve sokaklar göle döndü. Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, ve Etimesgut'un Bağlıca Mahallesi'nde sel ve su baskınlar yaşandı. Ana arterlerde birçok araç ilerlemekte zorluk çekerken bazı araçlar yollarda kaldı.

Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

ANKARA SELE TESLİM!

Yağışın etkili olduğu Yükseltepe'de ise bir aracı su bastı. Su basan aracın içerisinde mahsur kalan vatandaş zor anlar yaşadı. Vatandaşın boğulmasını önlemek için yoldan geçen bir kurye öinübüsü sel sularının önüne çekerek set oluşturdu suların yavaşlamasını fırsat bilen çevredeki vatandaşlar araca sıkışan sürücüyü ip atarak kurtardı.

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Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

VATANDAŞLARDAN MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ YAĞDI

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrası birçok yerde sel ve su taşkınları yaşandı. Yağışlarla mücadele etmekte yetersiz kalan ABB'ye ve yönetimine Ankaralılardan tepki geldi.

Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

ETKİLİ OLAN YAĞIŞ SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yağışlar yine hayatı felç etti. Ankara yağmurlarla boğuşurken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise ortalıkta görünmedi. Bugün akşam saatlerinde Ankara'yı etkisi altına alan yağışlarda cadde ve sokaklar yine temizlenmeyen mazgal ve rögarlar yüzünden sular altında kalırken Ankara Yükseltepe'de can pazarı yaşandı.

Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

Yokuş aşağı hızla akan sel suları yüzünden araç içerisinde mahsur kalan bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Ölümle burun buruna gelen şahıs çevredekilerin yardımlarıyla kurtarıldı.

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