Başkent sele teslim! Vatandaşlardan Mansur Yavaş’a tepki yağdı: Ankara böyle zulüm görmedi

Başkent'te etkili olan sağanak yağışlar yine hayatı durma noktasına getirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin mazgalları ve rögarları temizlememesi, bazı mazgalların üzerine asfalt atması yüzünden cadde ve sokaklarda yine su taşkınları yaşandı. Yaşanan taşkınlar sonrası araçlar yollarda kalırken birçok iş yeri sular altında kaldı. Yağışın etkili olduğu Yükseltepe'de ise araç içerisinde mahsur kalan bir vatandaş zor kurtarıldı. Her yağmur sonrası çile çeken Ankaralılar Yavaş'a tepki gösterdi.