Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan şartları taşıyanlar ile Bakanlık dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan kurumlarınca şartları taşıdıkları tespit edilenlerin sertifikaları, tüm şartları taşıdıkları tarih esas alınarak Bakanlıkça düzenlenecek.

Örneğin;

1- 5 Eylül 2024 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 2 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 2 Ocak 2025 olacak.

2- 7 Ocak 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 14 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 15 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 14 Ocak 2025 olacak.

3- 17 Mart 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 12 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 18 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 17 Mart 2025 olacak.