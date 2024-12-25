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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
16:06
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikalarıyla ilgili detayları paylaştı. Sertifikaların verileceği tarih konusunda öğretmenlerin merakla beklediği açıklama nihayet geldi. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları hangi tarihte teslim edilecek? 2025 yılında uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte MEB'in duyurduğu bilgiler...