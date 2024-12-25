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Giriş Tarihi: 25.12.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:06

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikalarıyla ilgili detayları paylaştı. Sertifikaların verileceği tarih konusunda öğretmenlerin merakla beklediği açıklama nihayet geldi. Peki, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sertifikaları hangi tarihte teslim edilecek? 2025 yılında uzman öğretmen maaşları ne kadar olacak? İşte MEB'in duyurduğu bilgiler...

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikalarını bekleyen öğretmenler için önemli açıklamalar geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, sertifika teslim tarihlerini ve uzman öğretmen maaşlarıyla ilgili detayları paylaştı. Özellikle 2025 uzman öğretmen maaşıyla ilgili rakamlar dikkat çekti. İşte öğretmenlerin yakından takip ettiği başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikası süreciyle ilgili detaylar...

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

UZMAN ÖĞRETMEN VE BAŞÖĞRETMEN SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı sertifikaları, 27 Aralık 2024'ten itibaren düzenlenecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı verilenler, sertifikalarının düzenlendiği tarihten itibaren ünvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanacak.

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Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

SERTİFİKALARIN DÜZENLENMESİ

Eğitim programını tamamlayan öğretmen/uzman öğretmenlerin; Uzman Öğretmen ve Başöğretmen Sertifikalarının düzenlenmesi için gerekli bilgiler sertifikaların düzenleneceği MEBBİS modülüne Bakanlıkça aktarılacak.

Eğitim programını tamamlayanların sertifika düzenlenme tarihine kadar çeşitli nedenlerle (kıdem şartını kaybetme, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alma, öğretmenlikten ayrılma vb.) uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için aranılan şartları kaybedebileceği göz önünde bulundurularak sertifika düzenlenme öncesinde durumları yeniden değerlendirilecek.

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

Bu doğrultuda;

a) Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerin;

i. Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı için düzenlenecek olan sertifika şartlarını taşıyıp taşımadıkları yönünden okul/kurum müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü onayından sonra il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirmeleri yapılacak.

ii. Değerlendirmeler okul/kurum müdürlüğü ile ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından aynı gün içerisinde; il değerlendirme komisyonları tarafından ise 15 Ocak 2025 tarihine kadar aynı gün içerisinde, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Mesai saatleri dışında veya resmî tatil günlerinde değerlendirme ekranlarına düşen değerlendirme işlemleri ise; takip eden ilk iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sertifikaları ne zaman verilecek? Uzman öğretmen 2025 maaşı ne kadar olacak?

Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapanlardan şartları taşıyanlar ile Bakanlık dışı kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlardan kurumlarınca şartları taşıdıkları tespit edilenlerin sertifikaları, tüm şartları taşıdıkları tarih esas alınarak Bakanlıkça düzenlenecek.

Örneğin;

1- 5 Eylül 2024 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 2 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 2 Ocak 2025 olacak.

2- 7 Ocak 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 14 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 15 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 14 Ocak 2025 olacak.

3- 17 Mart 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 12 Ocak 2025 tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 18 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırılan öğretmen için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 17 Mart 2025 olacak.

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