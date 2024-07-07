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Haberler Yaşam Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 15:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 15:33

Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!

663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri final gününde takip ediliyor. 8 başpehlivan adayının çeyrek finale yükselmesi ardından yarı final de ortaya çıktı. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi eski şampiyonların turnuvaya veda etmesi ardından başpehlivan kim olacak, belli oldu mu merak ediliyor. Peki; Kırkpınar Güreşleri şampiyonu kim oldu? İşte, detaylar...

Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!

Kırkpınar Güreşleri başpehlivanı araştırılıyor. 2024 yılında 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de gerçekleşiyor. Yarı finalin isimleri ortaya çıkarken final için heyecan dorukta. Eski şampiyonların bir bir elenmesi ardından heyecan doruğa taşındı. Peki; Kırkpınar şampiyonu kim oldu, açıklandı mı?

Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!

663. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL GÜNÜ!

Edirne'de her yıl düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7 Temmuz günü son buluyor. Yarı finale çıkan isimler şöyle:

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Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!
  • SERHAT GÖKMEN
  • YUSUF CAN ZEYBEK
  • MUSTAFA TAŞ
  • HÜSEYİN GÜMÜŞALAN
Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu henüz belli olmadı.

Peki, kazanan ne kadar alacak?

Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR?

Tarihi müsabakada bu sene başpehlivan seçilene 550 bin TL ödül verilecek.

Başpehlivan ikincisine 275 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 140'ar bin TL para ödülü takdim edilecek.

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