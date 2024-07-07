Haberler
Yaşam
Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
15:33
663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri final gününde takip ediliyor. 8 başpehlivan adayının çeyrek finale yükselmesi ardından yarı final de ortaya çıktı. İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Orhan Okulu gibi eski şampiyonların turnuvaya veda etmesi ardından başpehlivan kim olacak, belli oldu mu merak ediliyor. Peki; Kırkpınar Güreşleri şampiyonu kim oldu? İşte, detaylar...