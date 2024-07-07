Başpehlivan kim olacak, belli oldu mu? 663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu gündemde!

Kırkpınar Güreşleri başpehlivanı araştırılıyor. 2024 yılında 663'üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne'de gerçekleşiyor. Yarı finalin isimleri ortaya çıkarken final için heyecan dorukta. Eski şampiyonların bir bir elenmesi ardından heyecan doruğa taşındı. Peki; Kırkpınar şampiyonu kim oldu, açıklandı mı?