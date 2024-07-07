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Haberler Yaşam Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 16:48 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 16:48

Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?

Her yıl büyük bir ilgi gösterilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 663. kez gerçekleştiriliyor. Başpehlivanlık ödülü 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Edirne'de düzenlenen organizasyon 4-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda tamamlanıyor. Peki; Kırkpınar şampiyonu ne kadar, kaç TL kazanacak? İşte, müsabakaya dair merak edilenler...

Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?

Başpehlivanlık ödülü ne kadar, kaç TL merak ediliyor. Türkiye'nin dört bir yanından izleyenin takip ettiği 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri final gününde. Müsabakanın son gününde ağalık ihalesi de gerçekleşti. Peki; 2024 Kırkpınar şampiyonu ne kadar kazanacak?

Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?

663. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ FİNAL GÜNÜ!

Edirne'de her yıl düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 7 Temmuz günü son buluyor. Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen organizasyonda, ağalık ihalesi bayrak töreni gibi etkinlikler de gerçekleşiyor.

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Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?

KIRKPINAR BAŞPEHLİVANI KİM OLDU?

663. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu henüz belli olmadı.

Yarı finale çıkan isimler arasında Serhat Gökmen, Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş ve Hüseyin Gümüşalan var.

Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?

BAŞPEHLİVANLIK ÖDÜLÜ NE KADAR , KAÇ TL?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak merak ediliyor.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivan olan güreşçi 1 milyon lira ödül kazanacak. Başpehlivan ikincisine 275 bin lira, başpehlivanlık üçüncülerine ise 140'ar bin lira ödül verilecek.

Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?

Tüm boylarda dereceye girecek olan pehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon liraya ulaşacak. Bu arada organizasyon boyunca akşamları konserler de düzenlenecek.

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