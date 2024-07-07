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Başpehlivanlık ödülü 2024: 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri şampiyonu ne kadar kazanacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 16:48
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
16:48
Her yıl büyük bir ilgi gösterilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 663. kez gerçekleştiriliyor. Başpehlivanlık ödülü 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Edirne'de düzenlenen organizasyon 4-7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda tamamlanıyor. Peki; Kırkpınar şampiyonu ne kadar, kaç TL kazanacak? İşte, müsabakaya dair merak edilenler...