Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası ülke genelinde deprem farkındalığı oluşurken, yurdun batısında yaşayan vatandaşlar Batı Anadolu diri fay hattı haritası hakkında araştırmalara başlıyor. Küçük fay hatlarından oluşan fay hattı, 2020 İzmir depreminde kırılmıştı. Bu noktada, "Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, hangi iller riskli?" soruları yanıt arıyor. Tarih boyunca büyük depremler oluşturan Batı Anadolu fay hattı diri faylar risk haritası araştırılıyor. İşte detaylar