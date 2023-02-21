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Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:47

Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası ülke genelinde deprem farkındalığı oluşurken, yurdun batısında yaşayan vatandaşlar Batı Anadolu diri fay hattı haritası hakkında araştırmalara başlıyor. Küçük fay hatlarından oluşan fay hattı, 2020 İzmir depreminde kırılmıştı. Bu noktada, "Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, hangi iller riskli?" soruları yanıt arıyor. Tarih boyunca büyük depremler oluşturan Batı Anadolu fay hattı diri faylar risk haritası araştırılıyor. İşte detaylar

Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

Batı Anadolu fay hattı risk haritası, Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. 6,9'luk İzmir Depremi'nden sonra milyonlarca vatandaş deprem korkusuyla yaşarken, "Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, deprem riski var mı?" sorusu yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

BATI ANADOLU FAY HATTI DEPREM RİSKİ TAŞIYOR MU?

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır.

Türkiye'deki depremlerin iki ana nedeni vardır. Birincisi, Atlas Okyanusu'nun ortalarındaki okyanus ortası sırtının genişlemesidir. Bu genişleme Afrika levhasını kuzeydoğu yönünde hareket ettirmektedir. Afrika, Akdeniz altında Anadolu Levhası ile çarpışmakta ve altına dalmaktadır. Anadolu depremselliğinin ikinci ana nedeni Kızıldeniz ortasındaki okyanus tabanı yayılmasıdır. Bu hareket Arap Levhasını kuzey yönünde hareket ettirmekte, Doğu Anadolu Fayında yoğun depremselliğe neden olmaktadır.

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Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

Afrika Levhasının kuzey kenarındaki okyanusal kabuk bu sıkışmada Anadolu ve Ege'nin altına dalarak batmaktadır. Bu dalma sırasında Batı Anadolu'ya çekme kuvveti uygular. Arap Levhasının baskısıyla Kuzey Anadolu Fayı boyunca batıya doğru itilen Anadolu Levhası batıda sıkışmaya sebep olur. Batı Anadolu'da GGB-KKD yönünde yılda 15 mm/yıl genişleme oluşur. Bu olay depremlere ve grabenlerin oluşumuna neden olur.

Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

BATI ANADOLU FAY HATTI FAYLARI

Batı Anadolu Fay Hattında şu faylar bulunur:

1.Fethiye-Burdur Fayı

2.Gökova Grabeni

3.Knidos (Cumalı, Yakköy) Fayı

4.Büyük Menderes Grabeni

Batı Anadolu fay hattı nerede, deprem riski var mı? Batı Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri, en son ne zaman kırıldı?

5.Yavansu Fayı

6.Küçük Menderes Fayı

7.Gediz Grabeni

8.Simav Grabeni

9.Eskişehir Fayı

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