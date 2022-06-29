Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Dicle Nehri'nin geçiş noktalarından biri olan Batman, Güneydoğu Anadolu'da bulunur. Antik kent Hasankeyf gibi tarihi ve coğrafi güzellikleri ile tüm Türkiye'den ve dünyadan birçok turisti ağırlar. Güneydoğu'nun aşırı sıcak havası nedeniyle, yaz aylarında termometreler ortalama 31°C civarında seyreder. Kavurucu sıcaklarda bunalan insanlar, Batman mesire alanları sayesinde serinler. Tüm aileler çocukları ile birlikte dinlenmek için Batman piknik yerleri tercih eder. Batman piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı ise yazımızda…