Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batman'daki Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Batman Ovası üzerine kurulu olan bu şehrin etrafında, Garzan, Raman ve Aydınlık dağları bulunur. Dicle Nehri'nin ayrı bir güzellik kattığı Batman'da, pek çok doğal yaşam alanı bulunur. Başlıca Batman mesire alanları şunlardır:

1.Yaşar Kemal Kent Ormanı

Büyük yeşil alanı, ağaçları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk parkı ile ailece sıkılmadan doğa ile baş başa kalmayı sağlayan mesire alanlarındandır.