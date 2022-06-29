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Haberler Yaşam Batman Piknik Alanları 2023 - Batman'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:56 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 11:41

Batman Piknik Alanları 2023 - Batman'da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Dicle Nehri'nin geçiş noktalarından biri olan Batman, Güneydoğu Anadolu'da bulunur. Antik kent Hasankeyf gibi tarihi ve coğrafi güzellikleri ile tüm Türkiye'den ve dünyadan birçok turisti ağırlar. Güneydoğu'nun aşırı sıcak havası nedeniyle, yaz aylarında termometreler ortalama 31°C civarında seyreder. Kavurucu sıcaklarda bunalan insanlar, Batman mesire alanları sayesinde serinler. Tüm aileler çocukları ile birlikte dinlenmek için Batman piknik yerleri tercih eder. Batman piknik alanları nerelerdir sorusunun cevabı ise yazımızda…

Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batman'ı topraklarına katan devletler arasında, Sümerler, Medler, Persler, Partlar, Romalılar, Sasaniler ve Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) bulunur. 4.Murad'ın Bağdat Seferi galibiyeti ile son olarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Kültür mozaiği ve medeniyetler beşiği olan Batman, etkileyici tarihi değerlere sahiptir. Batman, Hasankeyf, Hasankeyf Kalesi, Hallan Çemi Höyüğü, Kozluk Hezo Kalesi, Kandil Kalesi, Mor Kiryakus Manastırı, Mor Aho Manastırı, Hızır Bey Camii ve Zeynel Bey Kümbeti gibi daha birçok tarihi mekana ev sahipliği yapar. Coğrafi özellikleri ile de göz dolduran Batman mesire alanları ve ormanları, doğaya yakın olmak isteyenlere uygun ortamlar sunar. Temmuz ve Ağustos aylarında Batman piknik yerleri, hınca hınç insanla dolar. İşte Batman piknik alanları hakkında merak edilenler…

Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Batman'daki Piknik ve Mesire Alanları Nerelerdir?

Batman Ovası üzerine kurulu olan bu şehrin etrafında, Garzan, Raman ve Aydınlık dağları bulunur. Dicle Nehri'nin ayrı bir güzellik kattığı Batman'da, pek çok doğal yaşam alanı bulunur. Başlıca Batman mesire alanları şunlardır:

1.Yaşar Kemal Kent Ormanı

Büyük yeşil alanı, ağaçları, yürüyüş yolları, spor aletleri ve çocuk parkı ile ailece sıkılmadan doğa ile baş başa kalmayı sağlayan mesire alanlarındandır.

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Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

2.Beşiri İl Özel İdaresi Mesire Alanı

Bütünüyle doğal bir alandan oluşan bu mesire alanı, belli bir peyzaj mimarisine sahip değildir. Göl manzarası ve ilkbaharda yeşillenmeye başlayan arazisi ile doğallığı sevenlerin piknik yapmak için ziyaret ettiği bir yerdir.

Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

3.Kıra Dağı Mesire Alanı

Otoparkı, oturma alanları, mescidi, çardakları ve ağaçlık alanları ile tipik bir piknik alanıdır.

4.Ayngebire Piknik Alanı

Tabiat ile iç içe bir ortam sunan bu alanda, kayalıklar arasından akan çay, ağaçlar ve oturma alanları bulunur.

Batman Piknik Alanları 2023 - Batman’da Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

5.Batman Akyar Piknik Alanı

Üzüm bahçesinin içinde kurulu olan bu piknik yerinin, rahat oturma alanları, su ve yeşilliği, farklı türdeki çiçekleri ve otopark alanı vardır.

6.Sevek Mesire Alanı

Çocuk oyun alanı, bankları, yürüyüş yolları, çardakları ile doğa harikası bir yer olmasından dolayı sıkça tercih edilen bir yerdir.

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