Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçları kapsamında Galatasaray, Allianz Arena'da Bayern Münih'in konuğu olacak. Devler Ligi A Grubu 3. maçında İstanbul Rams Park Stadyumu'nda Alman rakibi karşısında mağlubiyet alan sarı kırmızılılar deplasmanda oynayacağı rövanş maçında kazanarak yurda galip şekilde dönmeyi hedefliyor. Sarı kırmızılı temsilcimizin kritik maçını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler Bayern Münih Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte Bayern Münih Galatasaray maçı tarih, saat ve canlı yayın kanalı detayları.