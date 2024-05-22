BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: 3000 TL SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplarda olacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.

Henüz Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme günleri açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz Ramazan Bayramı 10 Nisan'da başlarken ikramiye ödemeleri 2 Nisan'dan itibaren yatırılmıştı. 4A (SSK) kapsamında gelir ve maaş alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara 2 Nisan'da; 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan'da; 23, 24, 25 ve 26 olanlara 4 Nisan'da ikramiyeler yattı.

Bu yıl ise Kurban Bayramı 16 Haziran'da başlayacak. Ödemelerin ise 10 Haziran'dan önce hesaplarda olması bekleniyor. Konuyla ilgili resmî açıklama geldiğinde yer vereceğiz.