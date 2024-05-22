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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: 3000 TL SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplarda olacak?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
09:31
BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ: 3000 TL SSK Bağkur bayram ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte hesaplarda olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala "bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? "sorusu gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere iki bayramda da toplam 4 bin TL ikramiye alan emekliler bu sene yapılan yüzde elli zamla birlikte 6 bin TL alacak. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün önceden emekli ikramiyesi hesaplarına yatan vatandaşlar Kurban Bayramı'nda ne zaman yatacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, emekli bayram ikramiyesine kadar yatacak? İşte, SSK, Bağkur Kurban Bayramı emekli bayram ikramiye ödeme tarihi hakkında bilgiler.