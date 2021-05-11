Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı’nda camiler açık olacak mı? 2021 Bayram namazı kılınacak mı, serbest mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gözler bayram namazına çevrildi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelecek açıklama merakla beklenirken bilindiği üzere 26 Nisan tarihinden bu yana ülke çapında koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma kararı verilmişti. Hal böyleyken "Bayram namazı kılınacak mı, Ramazan Bayramı'nda camiler açık mı olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilirken Diyanet, beklenen açıklamayı yaptı ve "Bayram namazı kılınacak mı?" sorusu yanıt buldu. İşte Ramazan Bayramı öncesi milyonların gündemine gelen konuyla ilgili detaylar…