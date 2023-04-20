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Haberler Yaşam BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar
Giriş Tarihi: 20.04.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 16:53

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Milyonlarca Müslüman bayramın ilk gününde camileri dolduracak ve namaz ibadetlerini eda edecekler. Sabahın erken saatinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bilgilerini tazelemek için 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mı' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgileri paylaştı. Peki, Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar…

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

Mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. 81 ilde milyonlarca Müslüman yarın sabah günün ilk ışıklarında bayram namazı kılmak için camilerin yolunu tutacak. Ramazan Bayramına sayılı saatler kala bilgilerini tazelemek isteyen on binlerce Müslüman, 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mı' sorularına yanıt arıyor. Bayram namazı kılınışına ilişkin bilgiler Diyanet tarafından yayınlandı. İşte 2023 Diyanet ile Ramazan Bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

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BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

1. Rekat

• Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

• Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

• Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

2. Rekat

• İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

• Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

• Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

• Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

• Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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