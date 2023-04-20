BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

Mübarek Ramazan ayını geride bırakıyoruz. 81 ilde milyonlarca Müslüman yarın sabah günün ilk ışıklarında bayram namazı kılmak için camilerin yolunu tutacak. Ramazan Bayramına sayılı saatler kala bilgilerini tazelemek isteyen on binlerce Müslüman, 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mı' sorularına yanıt arıyor. Bayram namazı kılınışına ilişkin bilgiler Diyanet tarafından yayınlandı. İşte 2023 Diyanet ile Ramazan Bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

İşte, bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat, kılınması farz mı konusuyla ilgili bilgiler ve bayram namazı kılınışı;