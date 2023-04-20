BAYRAM NAMAZI KILINIŞI: Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur? Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar

11 ayın sultanı Ramazan ayının sonuna geldik. Milyonlarca Müslüman bayramın ilk gününde camileri dolduracak ve namaz ibadetlerini eda edecekler. Sabahın erken saatinde camilerin yolunu tutacak vatandaşlar, bilgilerini tazelemek için 'Bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve farz mı' sorularına yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saati ve bayram namazı kılınışı ile ilgili bilgileri paylaştı. Peki, Ramazan Bayram namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte Diyanet ile bayram namazı kılınışı ve okunacak dualar…