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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:36

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatlerini açıkladı. Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saat kaçta sorusu cevap buldu. 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek Kurban Bayramı'nın 1. gününde yine tüm camiler dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. İşte, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, İstanbul bayram namazı saati ve il il vakitler…

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati

Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 16 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Kurban Bayramı'nın sabahında bayram namazı eda edilecek. Diyanet'ten yapılan açıklama ile İstanbul bayram namazı saati başta olmak üzere İzmir, Ankara, Bursa ve il il bayram namazı saatleri belli oldu. Akıllardaki en önemli soru işareti olan bayram namazı saat kaçta sorusunun cevabı da netlik kazandı.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşılan bilgiye göre bayram namazı saatleri şöyle;

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) buyurduğu üzere Ramazan ve Kurban Bayramı namaz ibadeti ile başlamaktadır. "Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" hadisinden hareketle, yılda iki defa idrak ettiğimiz dini bayramlarımızda cemaat halinde bayram namazı kılmak oldukça mühimdir. Vacip ibadetler arasında yer alan bu namazın akabinde, günün ilk ışıklarıyla birlikte bayramlaşılır ve ardından kurban ibadeti için hazırlıklara başlanır. Dolayısıyla bu namazın feyzinden faydalanmak son derece önemlidir.

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Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İl il Kurban bayram namazı saatleri açıklandı: Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saati

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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