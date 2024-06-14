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Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:18
Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran'da idrak edilecek. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bu mübarek günün sabahında camiler yine dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatleri açıklandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği bayram namazı saat kaçta sorusu cevap buldu. Peki, Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il bayram namazı saati