Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatleri bilgisini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatleri belli oldu. 16 Haziran Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın sabahında camilerin yolunu tutacak olanlar yaşadıkları ile göre bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bir Kurban Bayramı daha büyük sevinç ile karşılanıyor. Bayrama sayılı saatler kala gözler bayram namazı saatlerine çevrildi.