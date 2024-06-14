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Haberler Yaşam Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:18

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre bu yıl Kurban Bayramı, 16 Haziran'da idrak edilecek. Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bu mübarek günün sabahında camiler yine dolup taşacak ve eller semaya yükselecek. Öte yandan İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatleri açıklandı. Milyonlarca kişinin merak ettiği bayram namazı saat kaçta sorusu cevap buldu. Peki, Kurban bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il bayram namazı saati

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı saatleri bilgisini duyurdu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere tüm iller için bayram namazı saatleri belli oldu. 16 Haziran Pazar gününe denk gelen Kurban Bayramı'nın sabahında camilerin yolunu tutacak olanlar yaşadıkları ile göre bayram namazı saatini araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan bir Kurban Bayramı daha büyük sevinç ile karşılanıyor. Bayrama sayılı saatler kala gözler bayram namazı saatlerine çevrildi.

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber" diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

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Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:

Birinci Tekbir: İmam yüksek sesle, cemaat de onun peşinden gizlice "Allahu Ekber" diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.

İkinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.

Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

4) Bundan sonra imam, içinden "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur. (Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

Bayram namazı saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) İmam içinden Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat de içinden

(Birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

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