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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Ankara İzmir ve il il Kurban

Tüm dünyada İslam alemi, 2019 Kurban Bayramı'na erişmenin heyecanını yaşıyor. Sabah saatlerinden itibaren, bayram namazının ardından kurbanlar kesilecek ve yakınlar, akrabalar ziyaret edilecek. Kurban Bayramı namazı için camilere akın edecek olan vatandaşlar "Kurban Bayramı namazı saat kaçta?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, , İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz. İşte illerimize göre Kurban Bayram namazı saati 2019...

Giriş Tarihi: 10.08.2019 21:57 Güncelleme Tarihi: 10.08.2019 22:02
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati

Müslümanlar yeni bir Kurban Bayramı'na ulaşmanın huzurunu yaşıyorlar. 11 Ağustos 2019 (Pazar Günü) itibariyle başlayacak olan Kurban Bayramının heyecanı genç, yaşlı tüm vatandaşlar sarmaya başladı. Sabah saatlerinde camileri dolduracak olan vatandaşlar Kurban Bayramı namazı saat kaçta? sorusunu arama motorlarında yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Peki, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte Diyanet'e göre Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, , İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak, Afrin ve Lefkoşa ...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati
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Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 İstanbul Ankara İzmir ve il il Kurban Bayram namazı saati
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