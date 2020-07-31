BAYRAM NAMAZI SAATLERİ! DİYANET YAYINLADI 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati

İŞTE 81 İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ...
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana 06.15, Adıyaman 06.01, Afyon 06.31, Ağrı 05.39, Aksaray 06.17, Amasya 06.06, Ankara 06.19, Antalya 06.33, Ardahan 05.38, Artvin 05.41, Aydın 06.43, Balıkesir 06.40, Bartın 06.18, Batman 05.50, Bayburt 05.49, Bilecik 06.30, Bingöl 05.51, Bitlis 05.45, Bolu 06.23, Burdur 06.34, Bursa 06.34, Çanakkale 06.45, Çankırı 06.15, Çorum 06.10, Denizli 06.38, Diyarbakır 05.53, Düzce 06.24, Edirne 06.41,