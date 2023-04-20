Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 20223 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

21 Nisan Cuma günü'ne denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci gününde eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için bayram namazı saati bilgisini paylaştı.

İşte ayrıntılar;