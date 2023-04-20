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Haberler Yaşam Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati
Giriş Tarihi: 20.04.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 00:24

Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bayram namazı saatleri belli oldu. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere 81 il için bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt buldu. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bayram namazı kılmak için günün ilk ışıklarıyla beraber camilerin yolunu tutacak olan vatandaşlar yaşadıkları ilin bayram namazı saati bilgisini sabah.com.tr'den öğrenebilecek. Peki; 2023 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

2023 Dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Bayram namazını eda etmek için sabah saatlerinde camilere akın edecek olan Müslümanlar, bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt aramaya başladı. 81 ilin bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan duyuru ile belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati araştırılıyor. Peki, 2023 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak? İstanbul'da bayram namazı saati kaç? İşte detaylar…

Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 20223 İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

21 Nisan Cuma günü'ne denk gelen Ramazan Bayramı'nın birinci gününde eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinden 81 il için bayram namazı saati bilgisini paylaştı.

İşte ayrıntılar;

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Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

İSTANBUL'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in paylaşımına göre İstanbul'da bayram namazı saat 06:49 'da kılınacak.

Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2023

Adana Bayram Namazı : 06:27

Adıyaman Bayram Namazı : 06:15

Afyonkarahisar Bayram Namazı : 06:45

Ağrı Bayram Namazı : 05:54

Aksaray Bayram Namazı : 06:31

Amasya Bayram Namazı : 06:22

Ankara Bayram Namazı : 06:34

Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Antalya Bayram Namazı : 06:46

Ardahan Bayram Namazı : 05:54

Artvin Bayram Namazı : 05:57

Aydın Bayram Namazı : 06:56

Balıkesir Bayram Namazı : 06:55

Bartın Bayram Namazı : 06:35

Batman Bayram Namazı : 06:03

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