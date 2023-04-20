Bayram namazı saatleri il il yayınlandı! 2023 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ile bayram namazı saatleri belli oldu. Böylece İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati başta olmak üzere 81 il için bayram namazı saat kaçta sorusu yanıt buldu. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 21 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bayram namazı kılmak için günün ilk ışıklarıyla beraber camilerin yolunu tutacak olan vatandaşlar yaşadıkları ilin bayram namazı saati bilgisini sabah.com.tr'den öğrenebilecek. Peki; 2023 Ramazan Bayram namazı kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve il il bayram namazı vakitleri!