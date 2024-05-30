BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman hangi gün soruları yanıt aramaya başladı. Tarihleri yaz tatili olarak değerlendirmek isteyenler idari izin ve yıllık izin seçeneklerini kontrol ediyor. Bu noktada Kurban Bayramı tarihleri de göz önünde bulunduruluyor. Peki; bayram tatili 9 gün mü, belli oldu mu?