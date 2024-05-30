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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:05
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?
Diyanet takvimi ile paylaşılan tarihlere göre bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran tarihinde başlıyor. Kamu ve özel sektörde çalışanların değerlendirmek istediği tarihler için geri sayım başladı. Bu noktada bayram tatili kaç gün sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Hafta sonuna denk gelen ilk günün ardından 4 gün boyunca resmi tatili değerlendirecekler idari izin için de araştırmalara başladı. Peki; Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, hafta sonu ile birleşiyor mu, bayram tatili 9 gün mü? İşte, detaylar...