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Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:05

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

Diyanet takvimi ile paylaşılan tarihlere göre bu yıl Kurban Bayramı 16 Haziran tarihinde başlıyor. Kamu ve özel sektörde çalışanların değerlendirmek istediği tarihler için geri sayım başladı. Bu noktada bayram tatili kaç gün sorusu arama motorlarına yöneltiliyor. Hafta sonuna denk gelen ilk günün ardından 4 gün boyunca resmi tatili değerlendirecekler idari izin için de araştırmalara başladı. Peki; Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, hafta sonu ile birleşiyor mu, bayram tatili 9 gün mü? İşte, detaylar...

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

Kurban Bayramı tatili kaç gün, ne zaman hangi gün soruları yanıt aramaya başladı. Tarihleri yaz tatili olarak değerlendirmek isteyenler idari izin ve yıllık izin seçeneklerini kontrol ediyor. Bu noktada Kurban Bayramı tarihleri de göz önünde bulunduruluyor. Peki; bayram tatili 9 gün mü, belli oldu mu?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

2024 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet tarafından paylaşılan tarihler şöyle:

Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran Pazar
Kurban Bayramı 2. günü 17 Haziran Pazartesi
Kurban Bayramı 3. günü 18 Haziran Salı
Kurban Bayramı 4. günü 19 Haziran Çarşamba

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BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı tatili resmiyette arife yarım gün olmak üzere 4,5 gün olarak değerlendiriliyor. Ancak hafta sonuna bağlanacak günlerin idari izin olarak belirlenmesi halinde tatil günleri uzayabiliyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN MÜ?

19 Haziran tarihinde yaşanacak bayramın son günü ardından hafta sonuna 2 gün kalıyor. Bu noktada 20-21 Haziran tarihlerinin idari izin kapsamında alınması halinde bayram 9 gün olarak değerlendirilebilir.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ? 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşiyor mu?

İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın aktardığı üzere ikramiyeler bayram öncesi hesaplarda olacak. Ödeme takvimi henüz açıklanmadı.

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