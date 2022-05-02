Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs bugün itibarıyla başlarken detaylar halen gündemdeki yerini almya devam ediyor. Birçok vatandaş tatilin haftasonuyla bağlanması beklentisiyle geçtiğimiz haftalarda gözünü Kabine Toplantısı kararlarına çevirse de durum beklendiği gibi olmadı. Bugün de sabah saatlerinden itibaren "Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Resmi tatil takvimine göre; bu yıl Ramazan bayramı 2 Mayıs 2022 tarihinde idrak edilecek. Ve üç gün sürecek. Peki, 2022 Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar...