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Haberler Yaşam Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:52 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:54

Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili 2 Mayıs bugün itibarıyla başlarken detaylar halen gündemdeki yerini almya devam ediyor. Birçok vatandaş tatilin haftasonuyla bağlanması beklentisiyle geçtiğimiz haftalarda gözünü Kabine Toplantısı kararlarına çevirse de durum beklendiği gibi olmadı. Bugün de sabah saatlerinden itibaren "Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Resmi tatil takvimine göre; bu yıl Ramazan bayramı 2 Mayıs 2022 tarihinde idrak edilecek. Ve üç gün sürecek. Peki, 2022 Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? İşte tüm detaylar...

Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili süresi son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyordu. 3 gün sürecek olan Ramazan Bayramı'nın hafta sonuyla birleştirilmesi ihtimali özellikle çalışan vatandaşların 9 günlük tatil hayali olurken beklenen açıklama gelmedi. Bayramın ilk gününde "Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" soruları halen yanıt arayan konular arasında bulunuyor. 9 gün kararı çıkmayınca Resmi tatilini daha uzun değerlendirmek isteyenler yolculuğa bayram öncesinde çıktı. Peki, Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı, 9 gün oldu mu? İşte tüm detaylar...

Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

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Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte bayram tatili resmiyette 3,5 gün olarak verildi.

Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

Bayram tatili kaç gün, ne zaman bitiyor, uzatıldı mı? 2022 Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

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