Bayram tatili açıklaması 26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından bekleniyordu. Bayram planı yapacaklar ramazan bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini yakın mercek altına almış durumda. Bayramda okulların durumu da merak konusu olurken vatandaşlar 'bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı, bayram tatili 9 gün olacak mı, hafta sonu ile birleşti mi? İşte 2022 Ramazan bayramı tatili son durum…