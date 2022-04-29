Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller
Giriş Tarihi: 29.04.2022 09:43 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 09:44

Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller

Bayram tatili açıklaması 26 Nisan tarihinde gerçekleşen kabine toplantısı ardından bekleniyordu. Bayram planı yapacaklar ramazan bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceğini yakın mercek altına almış durumda. Bayramda okulların durumu da merak konusu olurken vatandaşlar 'bayram tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Ramazan bayramı tatili kaç gün, uzatıldı mı, bayram tatili 9 gün olacak mı, hafta sonu ile birleşti mi? İşte 2022 Ramazan bayramı tatili son durum…

Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller

Ramazan bayramı tatili için bekleyiş sürüyor. Haftaya başlayacak olan resmi tatilin bir sonraki hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği işçi ve işveren açısından oldukça önemli bir noktada. Bayram tatili başlangıç tarihi ile birlikte sorgulanmaya devam edecek olan resmi tatil hakkında 'Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu?' soruları yanıt arıyor. Peki, bayram tatili kaç gün, uzatıldı mı, Ramazan bayramı tatili 9 gün olacak mı? İşte kabine kararları ile cevaplar…

Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Yılın ilk bayram tatili 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Ancak ilk günün Pazartesiye gelmesinden kaynaklı olarak öğrenciler ve hafta sonu izinli çalışanlar tatile 30 Nisan cumartesi gününden itibaren çıkmış olacak.

2 Mayıs Pazartesi Ramazan bayramı tatilinin ilk günü olurken son günü de 4 Mayıs Çarşamba olacak. Bayram toplamda 3 gün sürecek. Arifeyle birlikte tatil resmiyette 3,5 gün olacak:

1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi

2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü

3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Pazartesi ilk günü idrak edilecek olan Ramazan bayramı tatili cumartesiden başlayacağı için toplamda 5 gün olarak değerlendirilebilecek. Buna göre bayram tatili 30 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında düşünülebilir.

Bayramın 9 gün olması ihtimali ise bir süredir konuşuluyordu. Kabine ardından herhangi bir karar gelmezken özel sektöre 9 gün için yeşil ışık yakıldı.

Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Ramazan bayramı resmi tatil olduğu için tüm çalışanlar açısından 3.5 günlük bir izin söz konusu. Bu yıl arefe günü 1 Mayıs'a rastlıyor. 1 Mayıs ise Pazar günü olacak. Böylece Pazar günü haftalık iznini yapanlar açısından bir farklılık oluşturmayacak.

Bayram tatili 5-6 Mayıs ile birleşti mi? Ramazan bayramı tatili kaç gün, 9 gün oldu mu? İşte 2022 resmi tatiller

Ancak Pazar günü çalışanlar mesai yapmış olacak. Daha sonra tüm çalışanlar 2,3 ve 4 Mayıs günleri bayram iznini yapabilecek.

Bu tarihlerde çalışması yapanlar ise 1 günlük çalışmaya karşılık 1 günlük yevmiye alacaklar. Bu durumda özel sektör çalışanları Perşembe ve Cuma günleri işlerine dönmek durumunda. Yani 9 günlük tatil onlar için geçerli olmayacak.

Ancak hükümet tatili 9 gün yapma kararı verse de vermese de özel sektör çalışanlarının da tatili 9 güne çıkartma şansı bulunuyor. Bunun birkaç yöntemi var.

SON DAKİKA