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Bayramda ağızları " lokumu" tatlandıracak

Bayramların vazgeçilmezi olan geleneksel tatlılar, değişen zamanla birlikte adeta evrim geçirerek yerini yeni lezzetlere bırakıyor. Emek ürünü eski güzel ve lezzetli tatlılarda kullanılan malzemeler, elbette o tatlının kimliğini oluşturuyordu. Tereyağı, Antep Fıstığı, fındık damaklarda tat bırakan lezzetlerin püf noktalarıydı. Teknoloji ile birlikte AR-GE çalışmaları mutfağa da girdi. Tarihi lezzetlerden birçoğu, seri üretime teslim oldu. Ancak 'da son yılların gözde bitkilerinden olan , lokum ile aynı kaba girdi. İşte o yeni tadın hikayesi…

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 06.08.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 16:44
Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

'da bir firma tarafından üretilen lokumu, öncesi vatandaşlardan ilgi görüyor. Kentte yeni lezzetler konusunda Ar-Ge çalışmalarını sürdüren bir firmanın son dönemlerde üretimini yaptığı , kavşak noktası Afyonkarahisar'a gelen yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanıyor.

Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

Yaklaşan dolayısıyla vatandaşlardan yoğun talep gören lokumları, bayram günleri misafirlerin ağızlarını tatlandıracak.

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Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

Özel bir firmanın Şekerleme Satış Sorumlusu ve gıda mühendisi Damla Nur Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, denilince insanların aklına ilk önce lokum ve çeşitlerinin geldiğini söyledi.

Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

Firmalarının yeni lokum çeşitleri ve tatlar için Ar-Ge çalışmaları yaptığını dile getiren Şenel, şöyle konuştu: " üretimi son zamanlarda Isparta, ve Burdur'da yoğun yapılıyor. Afyonkarahisar, lavanta üretiminde Türkiye'de ikinci sıradadır...

Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

Firmamız da bu bitkimizi değerlendirerek ferah bir tatta lokum üretmiştir. Bu lezzet için Ar-Ge çalışmalarımız yaklaşık 2 yıl sürdü.

Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

Son dönemde üretimini yaptığımız lavantalı lokum, alışılagelmiş lokumlara göre 'a gelen misafirlerimizden büyük ilgi görüyor."

Bayramda ağızları lavanta lokumu tatlandıracak

'den Şanlıurfa'ya giderken kentten lokumu satın alan Mihdiye Hatipoğlu da ürünün tadını çok beğendiğini anlattı.

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