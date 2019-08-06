Bayramda ağızları "lavanta lokumu" tatlandıracak

Bayramların vazgeçilmezi olan geleneksel tatlılar, değişen zamanla birlikte adeta evrim geçirerek yerini yeni lezzetlere bırakıyor. Emek ürünü eski güzel ve lezzetli tatlılarda kullanılan malzemeler, elbette o tatlının kimliğini oluşturuyordu. Tereyağı, Antep Fıstığı, fındık damaklarda tat bırakan lezzetlerin püf noktalarıydı. Teknoloji ile birlikte AR-GE çalışmaları mutfağa da girdi. Tarihi lezzetlerden birçoğu, seri üretime teslim oldu. Ancak Afyonkarahisar'da son yılların gözde bitkilerinden olan lavanta, lokum ile aynı kaba girdi. İşte o yeni tadın hikayesi…