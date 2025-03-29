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Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illerde sağanak yağış...
Giriş Tarihi: 29.03.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
15:27
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! O illerde sağanak yağış...
Bayram tatili için geri sayım başladı! Ramazan Bayramı'nın birinci günü yarın idrak edilecek ve resmi tatil süreci de resmen başlayacak. Bu yıl kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne uzatıldı, birçok kişi tatil planlarını hava durumuna göre şekillendirmeye başladı. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son rapora göre bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. İşte, bayram boyunca illere göre hava durumu tahminleri…