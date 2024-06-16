Yola çıkanlar dikkat! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, nerelerde geçerli? İşte Kurban Bayramı ücretsiz köprü ve otoyollar

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

Bayramı kapsayan 16 Haziran Pazar günü saat 00.00'dan başlayarak 19 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'a kadar Başkentray, Marmaray ile İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.