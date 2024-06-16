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Yola çıkanlar dikkat! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, nerelerde geçerli? İşte Kurban Bayramı ücretsiz köprü ve otoyollar
Giriş Tarihi: 16.06.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 16.06.2024
08:41
Yola çıkanlar dikkat! Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, nerelerde geçerli? İşte Kurban Bayramı ücretsiz köprü ve otoyollar
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi sorusu, Kurban bayramının ilk günü yola çıkan vatandaşların gündeminde. 2024 Kurban bayramı tatilinin 9 gün olmasının ardından binlerce vatandaş tatil planlarını yaparak yola çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, köprü ve otoyollardan ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor? Hangi yollar ücretsiz olacak?