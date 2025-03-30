Haberler
Yaşam
Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
14:05
Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri
Bayram ziyaretlerini ve şehir içi gezintilerini toplu taşıma araçlarıyla yapan vatandaşlar bayramda metro kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Toplu taşıma çalışma saatlerinin bayram düzeni merak edilirken 30 Mart-1 Nisan arası sefer tarifesi mercek altına alınıyor. Peki; metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte 2025 Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri.