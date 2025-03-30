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Haberler Yaşam Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.03.2025 13:54 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 14:05

Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

Bayram ziyaretlerini ve şehir içi gezintilerini toplu taşıma araçlarıyla yapan vatandaşlar bayramda metro kaça kadar açık sorusuna yanıt arıyor. Toplu taşıma çalışma saatlerinin bayram düzeni merak edilirken 30 Mart-1 Nisan arası sefer tarifesi mercek altına alınıyor. Peki; metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? İşte 2025 Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri.

Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

Bugün başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatillerde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Bu fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bayramda metro kaça kadar açık sorusuyla bayram sürecinde uygulanacak çalışma düzenini inceliyor. İşte Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri ile metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor sorusunun yanıtı.

Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

BAYRAMDA METRO KAÇA KADAR AÇIK?
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü mevcut seferlerde değişikliğe gidildi. Belirtilen günlerde 06.00-00.00 saatlerinde seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak.

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Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

BAYRAMDA METROBÜS KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?

Metrobüsler 24 saat çalışmaktadır.

Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, dün gece yarısından çarşamba günü saat 07.00'a kadar köprü ve otoyollar ücretsiz oldu. Öte yandan toplu taşıma ile ilgili yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı;

Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

30 Mart 2025 Pazar günü saat 00:00'dan (Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 1 Nisan 2025 Salı günü saat 24:00'a kadar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.