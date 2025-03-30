Bayramda metro kaça kadar açık, metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor? Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri

Bugün başlayan Ramazan Bayramı 1 Nisan Salı günü sona erecek. Bilindiği üzere Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere resmi tatillerde ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Bu fırsattan faydalanmak isteyen vatandaşlar, bayramda metro kaça kadar açık sorusuyla bayram sürecinde uygulanacak çalışma düzenini inceliyor. İşte Ramazan Bayramı toplu taşıma çalışma saatleri ile metrolar, metrobüs ve Marmaray saat kaça kadar çalışıyor sorusunun yanıtı.