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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:29
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
01:31
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?
Ramazan Bayramı 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar İETT başta olmak üzere tüm toplu ulaşım kanallarına yöneldi. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arayanlar resmi duyuruları kontrol ediyor. Peki, bayramın 2. günü metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bugün ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı?