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Haberler Yaşam Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:29 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 01:31

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

Ramazan Bayramı 30 Mart, 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerini kapsıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde tatillerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar İETT başta olmak üzere tüm toplu ulaşım kanallarına yöneldi. Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arayanlar resmi duyuruları kontrol ediyor. Peki, bayramın 2. günü metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bugün ücretsiz mi, toplu taşıma bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar bedava olacak gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Bayram günlerini şehri gezmek amaçlı değerlendirmek isteyenler İETT, İZBAN, Başkentray gibi farklı ulaşım alanlarında biletlerin bedava olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, bugün metro, metrobüs, otobüsler, marmaray ücretsiz mi?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayram boyunca toplu taşımadan ücretsiz faydalanılıyıor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz.

Öte yandan kşiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri İstanbul'da metro, metrobüs, otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarına ücretsiz biniyor.

İşte,

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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

BAYRAMDA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ankara'da Ramazan Bayramı süresince EGO otobüsleri, metro ve ANKARAY ücretsiz olarak hizmet verecek.

BAYRAMDA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de bayram boyunca İZBAN ücretsiz ulaşım sağlayacakken diğer ulaşım araçları yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

TOPLU TAŞIMA NE ZAMANA KADAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Toplu taşıma araçları 30 Mart-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde idrak edilen Ramazan Bayramı günleri süresince ücretsiz olacak. İzne dahil edilen 2-3-4 Nisan için karar geçerli olmayacak.