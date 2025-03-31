Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? 31 Mart 2025 Ramazan Bayramı metro, metrobüs, otobüsler, marmaray bedava mı?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi, ne zamana kadar bedava olacak gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor. Bayram günlerini şehri gezmek amaçlı değerlendirmek isteyenler İETT, İZBAN, Başkentray gibi farklı ulaşım alanlarında biletlerin bedava olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, bugün metro, metrobüs, otobüsler, marmaray ücretsiz mi?