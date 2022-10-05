Haberler Yaşam Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:38

Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki bir kamyonette erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu ve birkaç gün önce öldüğü belirlendi.