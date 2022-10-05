Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 05.10.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022 09:38

Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

İstanbul Bayrampaşa'da park halindeki bir kamyonette erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı detaylı incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu ve birkaç gün önce öldüğü belirlendi.

DHA
Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

Olay, saat 22.30 sıralarında Altıntepsi Mahallesi Kıvanç Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 06 ZNE 64 plakalı kamyonetin içinde hareketsiz yatan kişiyi gören mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişiyi kontrol etti. Kontrolde kamyonetteki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

OLAY YERİNDE DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Çalışmalar sırasında hayatını kaybeden kişinin Celal Çelik olduğu tespit edildi.

Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

Ekiplerin incelemesinin ardından Celal Çelik'in cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayrampaşa’da kamyonette erkek cesedi bulundu

Polis ekipleri, Celal Çelik'in ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

SON DAKİKA