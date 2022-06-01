Haberler
Yaşam
Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:35
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
10:35
Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!
Son dakika haberi: İstanbul Boğazı kıyısındaki Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek sahilinde çekilen iğrenç görüntüler sonrası harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenlerin sığınmacı olduğu iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki olayını gerçekleştiren Ö.K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğunu bildirdi. Bebek sahilindeki güpegündüz cinsel ilişkiye giren şahısların sığınmacı olmadığı belirtildi. Bebek sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür K. tutuklanırken, Carmen Maria T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.