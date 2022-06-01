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Haberler Yaşam Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:35

Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı'nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı kıyısındaki Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek sahilinde çekilen iğrenç görüntüler sonrası harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenlerin sığınmacı olduğu iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki olayını gerçekleştiren Ö.K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğunu bildirdi. Bebek sahilindeki güpegündüz cinsel ilişkiye giren şahısların sığınmacı olmadığı belirtildi. Bebek sahilinde uygunsuz şekilde hareket ettikleri için gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Özgür K. tutuklanırken, Carmen Maria T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alındı.

FATİH ULAŞ
Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı’nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!

İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki Beşiktaş ilçesinin Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sosyal medyada yayılan cinsel ilişki videosu infial yaratırken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen soruşturma başlattı. Soruşturma başlatılması ile Ö.K. ve C.M.T gözaltına alındı. Bebek sahilindeki cinsel ilişki olayının sosyal medyada aktarıldığı üzere mülteciler tarafından gerçekleştirilmediği, sanıkların Türk olduğu belirtildi. İstanbul Valiliği, Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntüleri ile ilgili yaptığı açıklamada, şüphelilerin suç kayıtları olduğunu bildirdi. Zanlılar Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girdiklerini reddetti, iğrenç görüntüleri, 'Dans ediyorduk.' diye açıkladı. İşte Bebek sahilindeki cinsel ilişki görüntüleri sonrası yaşananlar ve son dakika haberinin detayları...

Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı’nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!

İSTANBUL BOĞAZI'NDA İĞRENÇ GÖRÜNTÜLER! BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİLER

İstanbul Boğazı'nda gündüz gözü ile ulu orta cinsel ilişkiye girenler bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüsü sosyal medyada hızla yayıldı, Türkiye ayağa kalktı.

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Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı’nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRENLER 'SIĞINMACI' İDDİASI

Bebek sahilindeki iğrenç görüntüler hızla yayılınca sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Cinsel ilişki görüntülerindekilerin sığınmacılar olduğu iddia edildi. Bu konu üzerinden infial yaratacak paylaşımlar art arda geldi.

Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı’nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!

BEBEK SAHİLİNDEKİ İĞRENÇ GÖRÜNTÜLERE SORUŞTURMA

İstanbul Boğazı'nda çekilen iğrenç görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Bebek Sahili'nde pes dedirten rezillik! Halka açık alanda ilişkiye giren 2 kişi gözaltına alındı | Video

Bebek sahilinde hayasızca davranış sergileyerek cinsel ilişkiye giren şahıslar hızla tespit edildi ve gözaltına alındı.

Bebek sahilinde cinsel ilişki rezaleti ile ilgili açıklama geldi! İstanbul Boğazı’nda cinsel ilişkiye giren şahısların ifadesi SON DAKİKA ortaya çıktı!

BEBEK SAHİLİNDE CİNSEL İLİŞKİYE GİREN ŞAHISLAR SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki olayını gerçekleştiren Ö.K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren zanlılar yakalandı! İğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama | Video

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