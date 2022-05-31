Video Yaşam SON DAKİKA: İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren zanlılar yakalandı! İğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama | Video
SON DAKİKA: İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren zanlılar yakalandı! İğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama | Video

SON DAKİKA: İstanbul Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren zanlılar yakalandı! İğrenç görüntüler sonrası Valilik'ten flaş açıklama | Video

31.05.2022 | 15:43

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Son dakika haberi: İstanbul Boğazı kıyısındaki Bebek sahilinde çekilen cinsel ilişki görüntüleri büyük tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bebek sahilinde çekilen iğrenç görüntüler sonrası harekete geçti ve soruşturma başlattı. Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenlerin sığınmacı olduğu iddia edilmişti. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki cinsel ilişki olayını gerçekleştiren Ö.K.'nın 'Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan 11, C.M.T.'nın ise 'Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından 8 kaydı bulunduğunu bildirdi. Bebek sahilindeki güpegündüz cinsel ilişkiye giren şahısların sığınmacı olmadığı belirtildi.

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Valilikten yapılan açıklamada, "30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T.'nin halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında "Hayasızca Hareket" suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında "Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet" gibi suçlardan 11, şüpheli C.M.T.'nın ise "Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama" suçlarından 8 kaydı bulunduğu anlaşılmıştır" denildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİLER
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerin ardından soruşturma başlattı. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor.

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