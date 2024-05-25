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Haberler Yaşam BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…
Giriş Tarihi: 25.05.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 14:49

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtımından sorumlu BEDAŞ'ın uyarıları ardı ardına geldi. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) tarafından yapılan duyurulara göre planlı bakım çalışmaları kapsamında tam 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Zeytinburnu, Şişli, Kağıthane gibi yoğun nüfuslu ilçelerde yaşanacak kesintilerin bazıları gün boyu sürecek. İşte 27 Mayıs'ta karanlığa gömülecek o ilçeler ve mahalleler…

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

BEDAŞ resmi X hesabından ve bedas.com.tr'den 27 Mayıs'ta elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için planlı kesintiler önceden bildirilirken, bazı ilçelerdeki kesintilerin tüm gün süreceği açıklandı. İşte 27 Mayıs'ta planlanan elektrik kesintileri listesi ve tüm gün elektriksiz kalacak o ilçeler…

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

BEDAŞ DUYURDU: 21 İLÇEDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

BEDAŞ, 27 Mayıs elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak.

İşte BEDAŞ elektrik kesintisi programı;

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BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

İŞTE 27 MAYIS ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

KÜÇÜKÇEKMECE

2024-05-27 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:00:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


2024-05-27 00:00:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 235. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:00:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


2024-05-27 00:01:00 - 08:01:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 1247., 222., GÜVERCİN ÇIKMAZI sk / HALKALI MERKEZ mah 1202., 2.KARANFİL, IRMAK, SEMBOL, YUMURCAK sk bölgelerinde 27/05/2024 00:01:00 - 27/05/2024 08:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

2024-05-27 00:05:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 567., 568/1., 568/2., 568/3., 568/4., 568/5., CEBECİ sk bölgelerinde 27/05/2024 00:05:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-27 00:05:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 758. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:05:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

ZEYTİNBURNU

2024-05-27 00:30:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


2024-05-27 00:30:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


2024-05-27 00:30:00 - 06:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah LONDRA ASFALTI sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENLER

2024-05-27 00:30:00 - 03:30:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 792., 805., 808., 809., 810., 811., 812., 813., 814., 816., KARAOĞLANOĞLU, KAZIM KARABEKİR sk / KAZIM KARABEKİR mah 1037. sk bölgelerinde 27/05/2024 00:30:00 - 27/05/2024 03:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ARNAVUTKÖY
2024-05-27 01:00:00 - 03:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HADIMKÖY mah sk bölgelerinde 27/05/2024 01:00:00 - 27/05/2024 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-27 02:00:00 - 04:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 02:00:00 - 27/05/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


2024-05-27 03:00:00 - 05:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -HASTANE mah sk bölgelerinde 27/05/2024 03:00:00 - 27/05/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.


2024-05-27 06:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, GÖKBEN, GÜLLÜBAHÇE, HOCA AHMET YESEVİ, PENDİK, SALKIM SÖĞÜT, SAMİMİ sk bölgelerinde 27/05/2024 06:00:00 - 27/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

FATİH

2024-05-27 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah HAMAM, KAKMACI, YENİ ORTA, İMAM MURAT sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

2024-05-27 09:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah ARDA sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, ŞİMAL YILDIZI sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

2024-05-27 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-05-27 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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