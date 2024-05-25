BEDAŞ elektrik kesintisi için uyardı! Mumlarınızı hazırlayın: İstanbul’da 21 ilçe karanlığa gömülecek…

FATİH
2024-05-27 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah HAMAM, KAKMACI, YENİ ORTA, İMAM MURAT sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
2024-05-27 09:00:00 - 15:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KADIMEHMET EFENDİ mah ARDA sk / KULAKSIZ mah ARDA, DOĞRAMACI KEMAL, DUT DİBİ, HALİL EFENDİ ÇIKMAZI, KULAKSIZ ÇEŞME, LAMİ ÇELEBİ ÇIKMAZI, NİSA MEKTEBİ, NİSA MEKTEBİ ÇIKMAZI, OKÇU YÜCEL, SEYİD ALİ MESCİDİ, ŞİMAL YILDIZI sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ
2024-05-27 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ŞEFTALİ sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALIÇ, ALİŞ SORUCU, ARAS, ATAYOLU, BALAMİR, BALSUYU, BAYKARA, BAŞKUMANDAN MUSTAFA KEMAL, BEDRİ RAHMİ, BEHRAM ÖZSOY, CANİK, DENİZ, DENİZCİ, DENİZEVLER, DENİZKENT, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, ERGUVAN, ERGÜL, FAHRETTİN YETKİN, FERMAN, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HASİDE, HAYRAT, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, KÖKLÜ, LİMON, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PLATO, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, RUMELİ, RÜZGARLI BAHÇE, SAKARYA, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SANSAR, SARGÜN, SAVCI BEYLER, SEFALI, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜMEYYE, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TANZİM, TAÇ, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, ULUBATLI, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YALIKENT, YAYLA, YEKTE, YEMENİ, YEŞİLKENT, YIL, YÜCEDAĞ, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇAY, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖNCÜ, ÖNER, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, İDEAL, ŞAFAKLI, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-05-27 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah BAKANLAR, CENGİZHAN, CÖMERTTÜRK, SOKULLU, İLKADIM sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah BAYRAKTAR, DOĞA, DÜZYOL, DİRLİK ÇIKMAZI, TEPE ÇAYIR, ÇATALCA sk bölgelerinde 27/05/2024 09:00:00 - 27/05/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.