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Giriş Tarihi: 05.06.2026 12:01

Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

2026 Temmuz ayında belli olacak olan memur ve emekli maaşını etkileyen oranlardan biri olan Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklamasının ardından bedeli askerlik ücretleri gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, bedelli askerlik ücretinin önümüzdeki ayda güncelleneceği açıklandı. İşte yeni bedel hakkında merak edilen detaylar…

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Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile "2026 Bedelli askerlik ücretine zam mı geldi?" sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklama doğrultusunda adayların mevcut bedel üzerinden ödeme yapabilmeleri için Haziran ayının sonu ön plana çıktı. Böylece memur aylık katsayısına göre yenilenecek olan bedelli askerlik ücreti bilgileri dikkat çekti.

Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti, TBMM Başkanlığı'na sunulan ve Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşan torba kanun kapsamında 417 bin TL oldu.

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Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN KRİTİK AÇIKLAMA GELDİ!

"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz 2026 tarihinden geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 30 Haziran 2026 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

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Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU KİMLERİ KAPSIYOR?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlülerin askerlik çağına girmiş olması, fiili hizmete başlamamış bulunması ve sağlık açısından "askerliğe elverişli" raporu alması gerekiyor.


Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumda olanlar için ise ek şartlar ve ek ödeme yükümlülükleri uygulanabiliyor. Başvuru süreci, kura ve sınıflandırma işlemleriyle birlikte yürütülüyor.

Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden yapabilirler.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

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