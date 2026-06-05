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Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!
Giriş Tarihi: 05.06.2026 12:01
Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!
2026 Temmuz ayında belli olacak olan memur ve emekli maaşını etkileyen oranlardan biri olan Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklamasının ardından bedeli askerlik ücretleri gündeme geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile, bedelli askerlik ücretinin önümüzdeki ayda güncelleneceği açıklandı. İşte yeni bedel hakkında merak edilen detaylar…