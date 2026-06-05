Bedeli askerlik ücreti ne kadar, değişti mi? Milli Savunma Bakanlığı Açıkladı!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile "2026 Bedelli askerlik ücretine zam mı geldi?" sorusu adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklama doğrultusunda adayların mevcut bedel üzerinden ödeme yapabilmeleri için Haziran ayının sonu ön plana çıktı. Böylece memur aylık katsayısına göre yenilenecek olan bedelli askerlik ücreti bilgileri dikkat çekti.