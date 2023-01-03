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Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 06:56

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

Bugün memur zammı belirlenecek ve bu durum bedelli askerlik ücreti için de yeniden hesaplanacağı anlamını taşıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon verileri sonrası yapılan memur zammına indeksli olan bu ücretle ilgili olarak ise "2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son günlerde çokça kez gündeme gelen bu ücretle ilgili olarak 100 bin TL'nin üzerine çıkacağı beklentileri bulunuyordu. Askerliklerini bu şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gözü Milli Savunma Bakanlığı'nda! Peki, Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı ve detaylar.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

Bedelli askerlik ücreti hesaplama ekranı, memur zammı öncesi gündeme gelen konuların başında geliyor. Bilindiği üzere 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Hal böyleyken ise bugünün öne çıkan konu başlıkları arasında "2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?" soruları yer alıyor. İşte yeni bedelli askerlik ücreti açıklaması son durum ve detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

2023 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR OLACAK?

2023 yılına ilişkin yeni ücretler henüz belirlenmedi. Ancak Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan son açıklamada "7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik bedel miktarı memur aylık katsayısına göre her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilmektedir. Bedelli askerliğe müracaat eden yükümlülerin, ödeme yapacakları tarihte geçerli olan bedel miktarını ödemeleri halinde başvuru işlemleri tamamlanmaktadır. 01 Temmuz – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında ödenecek tutar 80.064,72 Türk Lirası olarak belirlenmiştir." denildi.

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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik parasının asgari ücret zammı ile bir korelasyonu bulunmamaktadır. Bu sebeple, bedelli askerlik ücreti TÜİK enflasyon oranları açıklanması ve daha sonra gelecek memur zammına göre belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak tarihinde açıklanacak. Aralık enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşecek.

Bu rakamların açıklanmasının ardından memur maaş zammı da netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Bedelli askerlik ücreti, memur zammı ile birlikte hesaplanıyor. Memurların yeni zam oranı bugün belirlenecek Aralık enflasyonuyla netlik kazanmış olacak.

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