Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

Giriş Tarihi: 03.01.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 06:56

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 HESAPLAMA | Yeni yılın zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?

Bugün memur zammı belirlenecek ve bu durum bedelli askerlik ücreti için de yeniden hesaplanacağı anlamını taşıyor. TÜİK 6 aylık enflasyon verileri sonrası yapılan memur zammına indeksli olan bu ücretle ilgili olarak ise "2023 yeni ve zamlı bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son günlerde çokça kez gündeme gelen bu ücretle ilgili olarak 100 bin TL'nin üzerine çıkacağı beklentileri bulunuyordu. Askerliklerini bu şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşların gözü Milli Savunma Bakanlığı'nda! Peki, Bedelli askerlik ücreti 2023 ne kadar, kaç TL oldu? İşte hesaplama ekranı ve detaylar.