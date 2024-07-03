Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 00:33 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 00:33

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammı gündemde. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler araştırılmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Memur aylık katsayısı ile beraber haziran-aralık 2024 tarihlerini kapsayan bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

Geçtiğimiz ocak ayında memur zammıyla birlikte bedelli askerlik ücretleri de değişmişti. Memur zammıyla birlikte birçok kalemde yaşanacak değişmenin ardından bedelli askerlik ücretinde de değişim yaşanacak. Vatani görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar araştırması başladı. İşte, 2024 bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Temmuz Aralık döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile belli olacak. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar netlik kazanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı.

Bedelli askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.

Temmuz bedelli askerlik ücreti açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9'uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır

SON DAKİKA