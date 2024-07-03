BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarına göre belirleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca Temmuz Aralık döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile belli olacak. Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar netlik kazanacak. Henüz Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan genelge yayımlanmadı.



Bedelli askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2024 dönemi için 182.609,04 TL olarak belirlenmişti.



Temmuz bedelli askerlik ücreti açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.