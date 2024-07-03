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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 00:33
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
00:33
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 TEMMUZ ZAMMI: MSB ile Bedelli askerlik ücreti ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak,açıklandı mı?
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammı gündemde. 2024 bedelli askerlik adayları tarafından ücretler araştırılmaya başladı. Askerliğe başvuracak milyonarca aday 2024 yılı bedelli askerlik ücretleri ne kadar, kaç TL olacak? sorularına yanıt aranmaya devam ediyor. Memur aylık katsayısı ile beraber haziran-aralık 2024 tarihlerini kapsayan bedelli askerlik ücreti de belli olacak. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. MSB 2024 Bedelli askerlik ücreti hesaplama, temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Detaylarda