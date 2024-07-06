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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
17:02
Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz zammı gündemde. Askeralma Kanunu'nda da belirtildiği gibi bedelli askerlik ücreti, güncel memur aylık katsayısı ile belirleniyor. Bu hesaplama ise ocak ve temmuz ayında olmak üzere yılda iki kez tekrarlanıyor. Ocak ayında yapılan son artışla bedelli askerlik bedel tutarı 182.609,04 TL olmuştu. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte, 2024 Temmuz bedeli askerlik ücreti ayrıntıları!