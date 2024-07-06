BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ BELLİ OLDU! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu gündemde! TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarıyla beraber emekli ve memur zammı temmuz ayı için değişti ve memur zammının netleşmesiyle birlikte bedelli askerlik ücretinde yeni fiyatlandırma belli oldu. Peki, Temmuz 2024 Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu?