MEMUR ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU!

2022 Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklandı. Aralık verisi ile beraber memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Tüm memur ve emekliler için refah payı oranı ise yüzde 25 artırılmıştı.

Memur ve emekli maaşı zam oranı bir kez daha değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarıldığını açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.