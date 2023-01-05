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Giriş Tarihi: 05.01.2023 11:15 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023 11:15

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti 2023 son dakika gelişmeleri asker adayları tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası emekli ve memur maaşlarına yapılan zam oranı yüzde 16,47 olmuştu. Ek zam açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası memur zammı ile birlikte değişen bedelli askerlik fiyatı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatani görevini bedel ödeyerek kısa sürede tamamlamak isteyen kişiler, "2023 Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL oldu, nasıl hesaplanır?" sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. İşte, 2023 Bedelli askerlik ücreti hesaplama ve tüm merak edilenler.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu sorusu emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesiyle gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere bedelli askerlik fiyatları memur maaşlarına yapılan zam oranlarına göre yılda iki kez güncelleniyor. Hal böyleyken başvuru şartlarını taşıyan asker adayları 2023 yılının Temmuz ayına kadar geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti için araştırmalarını hızlandırdı. Söz konusu ücret geçtiğimiz Temmuz ayında 80 bin 064 TL olarak belirlenmişti. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu? İşte, tüm detaylar.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu?

MEMUR ZAM ORANI YÜZDE 30 OLDU!

2022 Aralık ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak 2023 Salı günü açıklandı. Aralık verisi ile beraber memur zammı için 6 aylık enflasyon farkı 16,47 oldu. Tüm memur ve emekliler için refah payı oranı ise yüzde 25 artırılmıştı.

Memur ve emekli maaşı zam oranı bir kez daha değişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni oranın yüzde 30'a kadar çıkarıldığını açıkladı. Böylece en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.

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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu?

2023 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

2023 Bedelli askerlik ücreti, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memur ve emekli maaş zam oranını açıklamasıyla birlikte en çok araştırılan konular arasına girdi.

Her yıl memur maaş zammına endekslenmiş biçimde iki kez artan bedelli askerlik ücreti için 2023 Temmuz ayına kadar geçerli olacak fiyat bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK 2023 ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Henüz bedelli askerlik ücreti açıklanmadı. 2023 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücretinin ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

Şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret zammı yüzde 54,66, memur ve emekli zammı yüzde 30 olarak gerçekleşince, 6 asteğmen maaşına endeksli bedelli askerlik ücretinin yeni yılda 100 bin TL'yi aşacağı bekleniyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Ocak zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti kaç TL oldu, belli oldu mu?

YENİ BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMA 2023

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.

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